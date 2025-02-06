Появилось видео с места авиакатастрофы в Подмосковье

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начата проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Ведомство публикует видео с места происшествия.
«Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел днем в районе аэродрома Мячково, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.
Ранее сообщалось, что в Раменском районе Московской области произошла катастрофа с легкомоторным самолетом, в результате которой погибли два человека. Трагедия случилась во время учебно-тренировочного полета на самолете типа «Р-2002 Sierra».
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