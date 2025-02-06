Появилось видео с места авиакатастрофы в Подмосковье

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Московская прокуратура начала проверку обстоятельств крушения самолета в Подмосковье
Московская прокуратура начала проверку обстоятельств крушения самолета в Подмосковье Фото:

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начата проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Ведомство публикует видео с места происшествия.

«Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел днем в районе аэродрома Мячково, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов.

Ранее сообщалось, что в Раменском районе Московской области произошла катастрофа с легкомоторным самолетом, в результате которой погибли два человека. Трагедия случилась во время учебно-тренировочного полета на самолете типа «Р-2002 Sierra».

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Московской межрегиональной транспортной прокуратурой начата проверка по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. Ведомство публикует видео с места происшествия. «Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Инцидент произошел днем в районе аэродрома Мячково, на место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. Ранее сообщалось, что в Раменском районе Московской области произошла катастрофа с легкомоторным самолетом, в результате которой погибли два человека. Трагедия случилась во время учебно-тренировочного полета на самолете типа «Р-2002 Sierra».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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