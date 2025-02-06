Два человека погибли в результате крушения самолета в Подмосковье

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Раменском районе Подмосковья. Об этом сообщили в оперативных службах. Самолет типа «Р-2002 Sierra» участвовал в учебно-тренировочном полете, когда произошла трагедия.
«Два человека погибли при крушении самолета в Раменском районе», — сообщили оперативники ТАСС. По словам пилота другого легкомоторника, который пролетал неподалеку от места происшествия по просьбе диспетчера, он и обнаружил горящий самолет.
По данным telegram-канал 112, на борту разбившегося самолета находились пилот-инструктор и курсант. Самолет «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полет. Связь с самолетом была потеряна в 13:10. Экипаж занимался тренировочным полетом.
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