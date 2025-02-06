Путин поручил сделать школьную программу интереснее

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Владимир Путин поручил обновить школьную программу по математике, сделав ее интереснее и доступнее
Владимир Путин поручил обновить школьную программу по математике, сделав ее интереснее и доступнее Фото:

Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать комплексную программу по обновлению школьной программы по математике и естественным наукам. По его словам, необходимо эти предметы сделать более доступными и интересными для школьников. 

«Нужно комплексно обновить программы по математике и, естественно, научным дисциплинам. Надо сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным понятным и что самое главное — интересным для школьников», — дал соответствующее поручение Путин. Об этом он сказал во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». 

Президент попросил заняться этим РАН и Академию образования. При этом он уточнил, что уровень преподавания по этим предметам должен быть высоким по всей стране. 

В конце декабря 2024 года ВЦИОМ провел опрос среди граждан, задавая вопросы из школьной программы. По итогу опроса наиболее низкий уровень был выявлен среди молодежи. О результатах сообщили Владимиру Путину.

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Президент РФ Владимир Путин поручил Российской академии наук (РАН) и академии образования страны разработать комплексную программу по обновлению школьной программы по математике и естественным наукам. По его словам, необходимо эти предметы сделать более доступными и интересными для школьников.  «Нужно комплексно обновить программы по математике и, естественно, научным дисциплинам. Надо сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным понятным и что самое главное — интересным для школьников», — дал соответствующее поручение Путин. Об этом он сказал во время заседания Совета по науке и образованию. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».  Президент попросил заняться этим РАН и Академию образования. При этом он уточнил, что уровень преподавания по этим предметам должен быть высоким по всей стране.  В конце декабря 2024 года ВЦИОМ провел опрос среди граждан, задавая вопросы из школьной программы. По итогу опроса наиболее низкий уровень был выявлен среди молодежи. О результатах сообщили Владимиру Путину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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