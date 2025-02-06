Владимир Путин пообещал посетить Обуховский завод «Алмаз-Антей»

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Президент подчеркнул, что завод успешно справляется с актуальными задачами и постоянно находится в поиске новых решений
Президент подчеркнул, что завод успешно справляется с актуальными задачами и постоянно находится в поиске новых решений Фото:

На встрече с молодыми учеными, президент РФ Владимир Путин подтвердил свои намерения посетить металлургический и машиностроительный Обуховский завод в Петербурге, входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Это заявление было сделано после того, как петербургский лауреат президентской премии Кирилл Мартинсон пригласил главу государства осмотреть предприятие и ознакомиться с его работой.

«Приеду, я в контакте с ними постоянном. Поддерживаю отношения», — объявил Владимир Путин на встрече. Его слова передает «ТАСС». 

Кирилл Мартинсон, выступая перед президентом, подчеркнул значимость тесной связи между научными исследованиями и промышленным производством. Он выразил мнение о необходимости создания базовых кафедр прямо на производствах, что позволит улучшить качество научных разработок и их практическое применение. Мартинсон также выразил пожелание о создании в России специализированного центра, который бы занимался исследованиями ферритов — оксидов железа, широко используемых в радиоэлектронике. Президент отметил, что обсудит эту идею с руководством «Алмаз-Антея» и другими соответствующими органами, такими как Минпромторг и Ростех, подчеркнув важность данного направления в научных исследованиях и промышленности.

Президент высоко оценил работу концерна «Алмаз-Антей», где Кирилл Мартинсон занимается своей научной деятельностью. Он подчеркнул, что предприятие успешно справляется с актуальными задачами и постоянно находится в поиске новых решений, что делает его одним из лидеров отрасли.

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На встрече с молодыми учеными, президент РФ Владимир Путин подтвердил свои намерения посетить металлургический и машиностроительный Обуховский завод в Петербурге, входящий в состав концерна «Алмаз-Антей». Это заявление было сделано после того, как петербургский лауреат президентской премии Кирилл Мартинсон пригласил главу государства осмотреть предприятие и ознакомиться с его работой. «Приеду, я в контакте с ними постоянном. Поддерживаю отношения», — объявил Владимир Путин на встрече. Его слова передает «ТАСС».  Кирилл Мартинсон, выступая перед президентом, подчеркнул значимость тесной связи между научными исследованиями и промышленным производством. Он выразил мнение о необходимости создания базовых кафедр прямо на производствах, что позволит улучшить качество научных разработок и их практическое применение. Мартинсон также выразил пожелание о создании в России специализированного центра, который бы занимался исследованиями ферритов — оксидов железа, широко используемых в радиоэлектронике. Президент отметил, что обсудит эту идею с руководством «Алмаз-Антея» и другими соответствующими органами, такими как Минпромторг и Ростех, подчеркнув важность данного направления в научных исследованиях и промышленности. Президент высоко оценил работу концерна «Алмаз-Антей», где Кирилл Мартинсон занимается своей научной деятельностью. Он подчеркнул, что предприятие успешно справляется с актуальными задачами и постоянно находится в поиске новых решений, что делает его одним из лидеров отрасли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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