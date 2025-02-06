Прокурор Нижневартовска готовит разнос мэрии. Инсайд

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Прокурор Нижневартовска Александр Еременко неоднократно заявлял о проблемах в школах города
Прокурор Нижневартовска Александр Еременко неоднократно заявлял о проблемах в школах города Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске школьник попал в реанимацию после драки

Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко готовит разнос мэрии из-за драки учеников средней школы № 3, после которой один из шестиклассников попал в реанимацию с разрывом селезенки. Представление прокуратуры, по данным источников URA.RU, направлено в адрес главы города Дмитрия Кощенко.

«Еременко направил представление об устранении нарушений в адрес мэра Кощенко. Поводом стал очередной криминальный скандал в сфере школьного образования — драка шестиклассников, один из которых угодил в реанимацию с разрывом селезенки и кровопотерей», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе прокуратуры ХМАО уточнили, что проверка проводится, но направление представления пока не подтвердили. «По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает инсайдер.

Видео драки, версии происходящего и переписка в школьном чате, предшествовавшая потасовке, опубликованы в расследовании URA.RU. История привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений).

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Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко готовит разнос мэрии из-за драки учеников средней школы № 3, после которой один из шестиклассников попал в реанимацию с разрывом селезенки. Представление прокуратуры, по данным источников URA.RU, направлено в адрес главы города Дмитрия Кощенко. «Еременко направил представление об устранении нарушений в адрес мэра Кощенко. Поводом стал очередной криминальный скандал в сфере школьного образования — драка шестиклассников, один из которых угодил в реанимацию с разрывом селезенки и кровопотерей», — сообщил инсайдер. В пресс-службе прокуратуры ХМАО уточнили, что проверка проводится, но направление представления пока не подтвердили. «По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает инсайдер. Видео драки, версии происходящего и переписка в школьном чате, предшествовавшая потасовке, опубликованы в расследовании URA.RU. История привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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