Прокурор Нижневартовска (ХМАО) Александр Еременко готовит разнос мэрии из-за драки учеников средней школы № 3, после которой один из шестиклассников попал в реанимацию с разрывом селезенки. Представление прокуратуры, по данным источников URA.RU, направлено в адрес главы города Дмитрия Кощенко.
«Еременко направил представление об устранении нарушений в адрес мэра Кощенко. Поводом стал очередной криминальный скандал в сфере школьного образования — драка шестиклассников, один из которых угодил в реанимацию с разрывом селезенки и кровопотерей», — сообщил инсайдер.
В пресс-службе прокуратуры ХМАО уточнили, что проверка проводится, но направление представления пока не подтвердили. «По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отмечает инсайдер.
Видео драки, версии происходящего и переписка в школьном чате, предшествовавшая потасовке, опубликованы в расследовании URA.RU. История привлекла внимание председателя СКР Александра Бастрыкина, уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (нанесение тяжких телесных повреждений).
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