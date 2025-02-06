Мужчины в черном несут букеты алых роз: в Москве прощаются с Арменом Саркисяном. Фоторепортаж

На Троекуровском кладбище проходит церемония прощания с Арменом Саркисяном
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На церемонию прощания с Саркисяном пришли родственники погибшего, друзья и сослуживцы
На церемонию прощания с Саркисяном пришли родственники погибшего, друзья и сослуживцы Фото:
новость из сюжета
В Московском ЖК «Алые паруса» прогремел взрыв

В Москве проходит траурная церемония, посвященная прощанию с Арменом Саркисяном, основателем добровольческого батальона «Арбат». Событие собрало множество людей, желающих отдать последнюю дань уважения погибшему в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Близкие, друзья и соратники пришли с букетами алых роз. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.

В понедельник утром, 3 февраля, в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, произошел взрыв. Неизвестное взрывное устройство сработало в лифтовом холле одного из высотных зданий.

Представитель экстренных служб сообщил, что мощность взрыва достигала около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально было заявлено об одном погибшем и четырех пострадавших, доставленных в больницу в критическом состоянии. Позже столичное управление Следственного комитета России уточнило, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из пострадавших скончался в больнице. Среди жертв оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона в ДНР.

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В Москве проходит траурная церемония, посвященная прощанию с Арменом Саркисяном, основателем добровольческого батальона «Арбат». Событие собрало множество людей, желающих отдать последнюю дань уважения погибшему в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Близкие, друзья и соратники пришли с букетами алых роз. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU. В понедельник утром, 3 февраля, в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, произошел взрыв. Неизвестное взрывное устройство сработало в лифтовом холле одного из высотных зданий. Представитель экстренных служб сообщил, что мощность взрыва достигала около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально было заявлено об одном погибшем и четырех пострадавших, доставленных в больницу в критическом состоянии. Позже столичное управление Следственного комитета России уточнило, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из пострадавших скончался в больнице. Среди жертв оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона в ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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