В Москве проходит траурная церемония, посвященная прощанию с Арменом Саркисяном, основателем добровольческого батальона «Арбат». Событие собрало множество людей, желающих отдать последнюю дань уважения погибшему в результате взрыва в жилом комплексе «Алые паруса». Близкие, друзья и соратники пришли с букетами алых роз. Подробнее — в фоторепортаже URA.RU.
В понедельник утром, 3 февраля, в жилом комплексе «Алые паруса», расположенном на Авиационной улице, произошел взрыв. Неизвестное взрывное устройство сработало в лифтовом холле одного из высотных зданий.
Представитель экстренных служб сообщил, что мощность взрыва достигала около 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Изначально было заявлено об одном погибшем и четырех пострадавших, доставленных в больницу в критическом состоянии. Позже столичное управление Следственного комитета России уточнило, что, несмотря на оказанную медицинскую помощь, один из пострадавших скончался в больнице. Среди жертв оказался Армен Саркисян, основатель добровольческого батальона в ДНР.
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