На Украине возбудили дело против Таисии Повали

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На Украине направили в суд дело Таисии Повалий
На Украине направили в суд дело Таисии Повалий Фото:

Украинские правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении певицы Таисии Повалий. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области Украины. Повалий обвиняется в «коллаборационной деятельности и публичных призывах к агрессивной войне».

«В суд передано дело экс-нардепа и певицы Таисии Повалий, которая уехала в РФ», —сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на следствие. Ее обвиняют в том, что она оправдывает цели и задачи специальной военной операции России. Согласно тексту, уголовное производство в отношении Повалий находится на рассмотрении прокуратуры Винницкой области Украины.

В 2014 году Таисия Повалий уехала в Россию, а в 2023 году получила российское гражданство. На Украине ее лишили звания народной артистки, которое было присвоено ей в 1997 году, и в октябре 2022 года против нее были введены санкции. В феврале 2024 годаСлужба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям.

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Украинские правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении певицы Таисии Повалий. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области Украины. Повалий обвиняется в «коллаборационной деятельности и публичных призывах к агрессивной войне». «В суд передано дело экс-нардепа и певицы Таисии Повалий, которая уехала в РФ», —сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на следствие. Ее обвиняют в том, что она оправдывает цели и задачи специальной военной операции России. Согласно тексту, уголовное производство в отношении Повалий находится на рассмотрении прокуратуры Винницкой области Украины. В 2014 году Таисия Повалий уехала в Россию, а в 2023 году получила российское гражданство. На Украине ее лишили звания народной артистки, которое было присвоено ей в 1997 году, и в октябре 2022 года против нее были введены санкции. В феврале 2024 годаСлужба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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