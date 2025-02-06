На Украине возбудили дело против Таисии Повали

Украинские правоохранительные органы передали в суд уголовное дело в отношении певицы Таисии Повалий. Об этом сообщает прокуратура Винницкой области Украины. Повалий обвиняется в «коллаборационной деятельности и публичных призывах к агрессивной войне».
«В суд передано дело экс-нардепа и певицы Таисии Повалий, которая уехала в РФ», —сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на следствие. Ее обвиняют в том, что она оправдывает цели и задачи специальной военной операции России. Согласно тексту, уголовное производство в отношении Повалий находится на рассмотрении прокуратуры Винницкой области Украины.
В 2014 году Таисия Повалий уехала в Россию, а в 2023 году получила российское гражданство. На Украине ее лишили звания народной артистки, которое было присвоено ей в 1997 году, и в октябре 2022 года против нее были введены санкции. В феврале 2024 годаСлужба безопасности Украины (СБУ) предъявила заочные обвинения певице Таисии Повалий по трем уголовным статьям.
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