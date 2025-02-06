Зачем ВСУ нужны истребители Mirage 2000

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что французские истребители Mirage будут использоваться Украиной не на фронте, а для защиты от крылатых ракет. Так он прокомментировал первую поставку Киеву таких самолетов со стороны Парижа.
«Использоваться они будут, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами. Потому что на фронт эти несчастные полтора десятка машин [истребителей Mirage 2000] никто выставлять не хочет. Это безусловное условие поставки, потому что нести такой моральный урон, когда начнут сбивать Mirage и F-16, никому не хочется», — отметил Онуфриенко в разговоре с радио Sputnik.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля подтвердил передачу Украине первых истребителей Mirage 2000. Он отметил, что самолеты будут задействованы для обеспечения защиты воздушного пространства страны, выполняя ту же функцию, что и американские самолеты F-16, находящиеся на вооружении ВСУ. URA.RU опубликовало фотографии данных истребителей.
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