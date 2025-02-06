06 февраля 2025

Зачем ВСУ нужны истребители Mirage 2000

Обозреватель Онуфриенко: ВСУ будут использовать Mirage для защиты от ракет
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ будут использовать французские Mirage 2000 для защиты от российских крылатых ракет, предположил Михаил Онуфриенко
ВСУ будут использовать французские Mirage 2000 для защиты от российских крылатых ракет, предположил Михаил Онуфриенко Фото:
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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что французские истребители Mirage будут использоваться Украиной не на фронте, а для защиты от крылатых ракет. Так он прокомментировал первую поставку Киеву таких самолетов со стороны Парижа. 

«Использоваться они будут, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами. Потому что на фронт эти несчастные полтора десятка машин [истребителей Mirage 2000] никто выставлять не хочет. Это безусловное условие поставки, потому что нести такой моральный урон, когда начнут сбивать Mirage и F-16, никому не хочется», — отметил Онуфриенко в разговоре с радио Sputnik.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля подтвердил передачу Украине первых истребителей Mirage 2000. Он отметил, что самолеты будут задействованы для обеспечения защиты воздушного пространства страны, выполняя ту же функцию, что и американские самолеты F-16, находящиеся на вооружении ВСУ. URA.RU опубликовало фотографии данных истребителей.

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Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко считает, что французские истребители Mirage будут использоваться Украиной не на фронте, а для защиты от крылатых ракет. Так он прокомментировал первую поставку Киеву таких самолетов со стороны Парижа.  «Использоваться они будут, чтобы бороться с нашими крылатыми ракетами. Потому что на фронт эти несчастные полтора десятка машин [истребителей Mirage 2000] никто выставлять не хочет. Это безусловное условие поставки, потому что нести такой моральный урон, когда начнут сбивать Mirage и F-16, никому не хочется», — отметил Онуфриенко в разговоре с радио Sputnik. Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 6 февраля подтвердил передачу Украине первых истребителей Mirage 2000. Он отметил, что самолеты будут задействованы для обеспечения защиты воздушного пространства страны, выполняя ту же функцию, что и американские самолеты F-16, находящиеся на вооружении ВСУ. URA.RU опубликовало фотографии данных истребителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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