Россия сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области была отражена, сообщает Министерство обороны. В ходе боевых действий были использованы значительные силы противника.
«Украинские боевики предприняли 8 волн атак», — уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, сейчас подразделения группировки войск «Север» занимаются зачисткой районов, где остались разрозненные группы ВСУ.
В результате неудачной попытки контрнаступления, ВСУ понесли значительные потери. Согласно предварительным данным, потери составили более 200 человек убитыми и около 50 единиц вооружения и военной техники уничтожено или захвачено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.