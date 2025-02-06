06 февраля 2025

Россия сорвала попытку контрнаступления ВСУ в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Минобороны: ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области
Минобороны: ВС России отразили восемь волн атак ВСУ в Курской области Фото:

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области была отражена, сообщает Министерство обороны. В ходе боевых действий были использованы значительные силы противника.

«Украинские боевики предприняли 8 волн атак», — уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, сейчас подразделения группировки войск «Север» занимаются зачисткой районов, где остались разрозненные группы ВСУ.

В результате неудачной попытки контрнаступления, ВСУ понесли значительные потери. Согласно предварительным данным, потери составили более 200 человек убитыми и около 50 единиц вооружения и военной техники уничтожено или захвачено.

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Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области была отражена, сообщает Министерство обороны. В ходе боевых действий были использованы значительные силы противника. «Украинские боевики предприняли 8 волн атак», — уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, сейчас подразделения группировки войск «Север» занимаются зачисткой районов, где остались разрозненные группы ВСУ. В результате неудачной попытки контрнаступления, ВСУ понесли значительные потери. Согласно предварительным данным, потери составили более 200 человек убитыми и около 50 единиц вооружения и военной техники уничтожено или захвачено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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