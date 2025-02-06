06 февраля 2025

Трамп введет санкции против МУС, который выдал ордер на арест Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп подпишет указ о санкциях против МУС
Трамп подпишет указ о санкциях против МУС Фото:

Президент США Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на президента России Владимира Путина, из-за действий против Соединенных Штатов и их союзника Израиля. Об этом сообщил представитель Белого дома.

«Указ наложит финансовые и визовые санкции на лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США», — говорится Reuters. Скоро Трамп подпишет об этом документ.

В начале года британская газета The Guardian сообщила, что руководители МУС выразили опасения относительно возможности введения Соединенными Штатами Америки жестких экономических санкций. Тема санкций обострилась в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал ордеры на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта. В ответ на эти действия Палата представителей США приняла законопроект, направленный на введение санкций против МУС. До этого суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тогда Кремль назвал ничтожным решение суда в Гааге об ордере на арест Путина, напоминает RT.

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Президент США Дональд Трамп сегодня намерен подписать указ о введении санкций против Международного уголовного суда (МУС), который ранее выдал ордер на президента России Владимира Путина, из-за действий против Соединенных Штатов и их союзника Израиля. Об этом сообщил представитель Белого дома. «Указ наложит финансовые и визовые санкции на лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США», — говорится Reuters. Скоро Трамп подпишет об этом документ. В начале года британская газета The Guardian сообщила, что руководители МУС выразили опасения относительно возможности введения Соединенными Штатами Америки жестких экономических санкций. Тема санкций обострилась в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал ордеры на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта. В ответ на эти действия Палата представителей США приняла законопроект, направленный на введение санкций против МУС. До этого суд выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Тогда Кремль назвал ничтожным решение суда в Гааге об ордере на арест Путина, напоминает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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