06 февраля 2025

Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке контратаки в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли более 200 военных в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ потеряли восемь танков, пять боевых машин пехоты
ВСУ потеряли восемь танков, пять боевых машин пехоты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, уничтожив значительные силы противника. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 200 военных при попытке контратаки в курском приграничье.

«Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме непосредственного уничтожения военной техники и личного состава ВСУ, операция способствовала предотвращению дальнейшего продвижения украинских войск на территорию России.

6 февраля ВСУ предприняли активные действия, направленные на контрнаступление в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланка в Курской области, пишет RT. Однако противник был оперативно обнаружен, после чего по его позициям был нанесен огневой удар. В результате данных мероприятий указанные территории остаются под надежным контролем российских войск. ВС России разгромили силы ВСУ, которые пытались контратаковать в Курской области.

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Подразделения группировки войск «Север» успешно отразили контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, уничтожив значительные силы противника. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 200 военных при попытке контратаки в курском приграничье. «Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин, а также три инженерные машины разграждения, мостоукладчик и другая техника», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме непосредственного уничтожения военной техники и личного состава ВСУ, операция способствовала предотвращению дальнейшего продвижения украинских войск на территорию России. 6 февраля ВСУ предприняли активные действия, направленные на контрнаступление в районе населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланка в Курской области, пишет RT. Однако противник был оперативно обнаружен, после чего по его позициям был нанесен огневой удар. В результате данных мероприятий указанные территории остаются под надежным контролем российских войск. ВС России разгромили силы ВСУ, которые пытались контратаковать в Курской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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