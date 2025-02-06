06 февраля 2025

Армия РФ отразила контратаку украинской армии в Курской области

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«Север» зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ
«Север» зачищает курское приграничье от пытавшихся контратаковать сил ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска смогли остановить и уничтожить украинские штурмовые отряды, пытавшиеся провести контратаку в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. 

«Военнослужащие при поддержке авиаторов и артиллерии смогли подавить и разгромить украинские штурмовые подразделения. Подразделения группировки войск „Север“ осуществляют зачистку территорий, где сохраняются отдельные группы противника», — говорится в сообщении Минобороны. 

Отмечается, что в отражении контратаки ВСУ принимали участие бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат». А также операторы БПЛА центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты.

За период военных действий на Курском направлении враг понес значительные потери. Согласно предоставленным данным, противник утратил более 57 860 солдат и офицеров.

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Российские войска смогли остановить и уничтожить украинские штурмовые отряды, пытавшиеся провести контратаку в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.  «Военнослужащие при поддержке авиаторов и артиллерии смогли подавить и разгромить украинские штурмовые подразделения. Подразделения группировки войск „Север“ осуществляют зачистку территорий, где сохраняются отдельные группы противника», — говорится в сообщении Минобороны.  Отмечается, что в отражении контратаки ВСУ принимали участие бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат». А также операторы БПЛА центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты. За период военных действий на Курском направлении враг понес значительные потери. Согласно предоставленным данным, противник утратил более 57 860 солдат и офицеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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