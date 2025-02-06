Армия РФ отразила контратаку украинской армии в Курской области

Российские войска смогли остановить и уничтожить украинские штурмовые отряды, пытавшиеся провести контратаку в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Военнослужащие при поддержке авиаторов и артиллерии смогли подавить и разгромить украинские штурмовые подразделения. Подразделения группировки войск „Север“ осуществляют зачистку территорий, где сохраняются отдельные группы противника», — говорится в сообщении Минобороны.
Отмечается, что в отражении контратаки ВСУ принимали участие бойцы 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческих формирований «Ветераны» и «Арбат». А также операторы БПЛА центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон», 40-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты.
За период военных действий на Курском направлении враг понес значительные потери. Согласно предоставленным данным, противник утратил более 57 860 солдат и офицеров.
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