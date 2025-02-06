Запад достиг предела своих возможностей в вопросе военной помощи Украине, и дальнейшее наращивание поддержки невозможно, заявил российский посол во Франции Алексей Мешков. По его словам, призыв президента Украины Владимира Зеленского о размещении 200 тысяч миротворцев является нереалистичным.
«Конечно, когда просроченный Зеленский заявил о 200 тысячах — это просто нереально, никто их не соберет. Если говорить серьезно, то они уже по максимуму выложились. Вот то количество так называемых наемников, а это не наемники: в основном это военные из регулярных частей — вот это, наверное, почти тот максимум, на который уже Запад вышел», — отметил Мешков в беседе с РИА Новости.
Дипломат также подчеркнул, что текущая поддержка Запада Украине в основном состоит из военных регулярных частей, а не наемников, как это может восприниматься. Мешков выразил сомнения в возможности дальнейшего увеличения этой помощи, даже при уменьшении поддержки со стороны США.
На форуме в Давосе, который проходил в рамках Всемирного экономического форума, Зеленский выразил мнение о том, что для гарантирования безопасности в постконфликтный период с Россией необходимо будет задействовать значительное количество миротворческих сил из европейских стран. Согласно его заявлениям, для эффективной миротворческой операции потребуется задействовать не менее 200 тысяч человек, что на уровне численности вооруженных сил Франции за 2020 год.
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