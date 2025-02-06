06 февраля 2025

Власти Ханты-Мансийска назвали самые востребованные вакансии в городе

В Ханты-Мансийске остро не хватает судебных приставов и продавцов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске работодателям на начало 2025 года требуется 349 сотрудников
В Ханты-Мансийске работодателям на начало 2025 года требуется 349 сотрудников Фото:

В Ханты-Мансийске по последним данным самыми востребованными вакансиями являются судебные приставы, продавцы-кассиры, бухгалтера и инженеры. Об этом сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций мэрии окружной столицы Максим Сигарев.

«На 1 января 2025 года в разрезе профессий самыми востребованными являются судебные приставы, продавец-кассир, бухгалтер и инженер», — передают заявление Сигарева власти города в telegram-канале. Всего на начало года в Ханты-Мансийске по данным службы занятости требуется 349 сотрудников.

Чиновник отметил, что на начало года в окружной столице фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 0,12%, в то время как в пандемию он составлял более 2%. По итогам 2024 года было трудоустроено более тысячи несовершеннолетних на временные работы.

Уже сейчас идет активный набор школьников в молодежные трудовые отряды на время летних каникул и в свободное от учебы время. Рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Детям предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя.

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В Ханты-Мансийске по последним данным самыми востребованными вакансиями являются судебные приставы, продавцы-кассиры, бухгалтера и инженеры. Об этом сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций мэрии окружной столицы Максим Сигарев. «На 1 января 2025 года в разрезе профессий самыми востребованными являются судебные приставы, продавец-кассир, бухгалтер и инженер», — передают заявление Сигарева власти города в telegram-канале. Всего на начало года в Ханты-Мансийске по данным службы занятости требуется 349 сотрудников. Чиновник отметил, что на начало года в окружной столице фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 0,12%, в то время как в пандемию он составлял более 2%. По итогам 2024 года было трудоустроено более тысячи несовершеннолетних на временные работы. Уже сейчас идет активный набор школьников в молодежные трудовые отряды на время летних каникул и в свободное от учебы время. Рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Детям предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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