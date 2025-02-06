Власти Ханты-Мансийска назвали самые востребованные вакансии в городе

В Ханты-Мансийске по последним данным самыми востребованными вакансиями являются судебные приставы, продавцы-кассиры, бухгалтера и инженеры. Об этом сообщил начальник управления экономического развития и инвестиций мэрии окружной столицы Максим Сигарев.
«На 1 января 2025 года в разрезе профессий самыми востребованными являются судебные приставы, продавец-кассир, бухгалтер и инженер», — передают заявление Сигарева власти города в telegram-канале. Всего на начало года в Ханты-Мансийске по данным службы занятости требуется 349 сотрудников.
Чиновник отметил, что на начало года в окружной столице фиксируется рекордно низкий уровень безработицы — 0,12%, в то время как в пандемию он составлял более 2%. По итогам 2024 года было трудоустроено более тысячи несовершеннолетних на временные работы.
Уже сейчас идет активный набор школьников в молодежные трудовые отряды на время летних каникул и в свободное от учебы время. Рабочий день составляет всего 2-2,5 часа. Детям предлагается работать пять дней в неделю на таких профессиях, как: уборщик, гардеробщик, помощник вожатого, помощник цветовода, дворник, помощник делопроизводителя.
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