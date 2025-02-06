Трамп ввел санкции против МУС

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), которому теперь грозят финансовые и визовые ограничения за расследования против США и их союзников. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе.
«Я, Трамп, объявляю, что МУС, учрежденный на основании Римского статута, совершал незаконные и не имеющие оснований действия в отношении нашей страны. И нашего ближайшего союзника Израиля», — указано в официальном заявлении, опубликованном Белым домом.
Ранее сообщалось, что указ Трампа наложит финансовые и визовые санкции на лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США. В начале года британская газета The Guardian сообщила, что руководители МУС выразили опасения относительно возможности введения Соединенными Штатами Америки жестких экономических санкций. Тема санкций обострилась в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал ордеры на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта.
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