06 февраля 2025

Трамп ввел санкции против МУС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент США недоволен, что МУС ведет дела против его страны
Президент США недоволен, что МУС ведет дела против его страны Фото:

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), которому теперь грозят финансовые и визовые ограничения за расследования против США и их союзников. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе.

«Я, Трамп, объявляю, что МУС, учрежденный на основании Римского статута, совершал незаконные и не имеющие оснований действия в отношении нашей страны. И нашего ближайшего союзника Израиля», — указано в официальном заявлении, опубликованном Белым домом.

Ранее сообщалось, что указ Трампа наложит финансовые и визовые санкции на лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США. В начале года британская газета The Guardian сообщила, что руководители МУС выразили опасения относительно возможности введения Соединенными Штатами Америки жестких экономических санкций. Тема санкций обострилась в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал ордеры на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Международного уголовного суда (МУС), которому теперь грозят финансовые и визовые ограничения за расследования против США и их союзников. Об этом говорится в распространенном Белым домом документе. «Я, Трамп, объявляю, что МУС, учрежденный на основании Римского статута, совершал незаконные и не имеющие оснований действия в отношении нашей страны. И нашего ближайшего союзника Израиля», — указано в официальном заявлении, опубликованном Белым домом. Ранее сообщалось, что указ Трампа наложит финансовые и визовые санкции на лиц и членов их семей, которые помогают в расследованиях МУС в отношении граждан США или союзников США. В начале года британская газета The Guardian сообщила, что руководители МУС выразили опасения относительно возможности введения Соединенными Штатами Америки жестких экономических санкций. Тема санкций обострилась в ноябре 2024 года после того, как МУС выдал ордеры на арест действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны этой страны Йоава Галанта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...