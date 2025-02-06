06 февраля 2025

В Генштабе РФ заявили о смене российской армией тактики ведения боя

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Новая практика боевых действий позволила России перехватить инициативу в СВО
Новая практика боевых действий позволила России перехватить инициативу в СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские Вооруженные Силы значительно обновили практику ведения боевых действий во время специальной военной операции, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба Василий Трушин в интервью для газеты «Красная звезда». По его словам, это обновление позволило армии перехватить инициативу и активно наступать на всех направлениях.

«За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием. В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях», — подчеркнул Василий Трушин.

Он также отметил, что изменения коснулись многих аспектов военной стратегии и тактики, включая завоевание господства в воздухе, огневое превосходство, организацию контрбатарейной борьбы и применение высокоточного оружия. Трушин дополнительно указал на разработку новых методов управления войсками и средствами огневого поражения, что стало возможным благодаря использованию автоматизированных систем разведки и управления. 

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о срыве попытки контрнаступления Вооруженных Сил Украины в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, передает RT. Согласно представленным данным, утром 6 февраля украинские войска начали серию из восьми атак, задействовав до двух механизированных батальонов. В результате данных боевых действий, украинская сторона потеряла более 200 военнослужащих, а также около 50 единиц вооружения и техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, один бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.

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Российские Вооруженные Силы значительно обновили практику ведения боевых действий во время специальной военной операции, заявил председатель Военно-научного комитета ВС РФ, заместитель начальника Генштаба Василий Трушин в интервью для газеты «Красная звезда». По его словам, это обновление позволило армии перехватить инициативу и активно наступать на всех направлениях. «За время СВО практика ведения военных действий наполнилась новым содержанием. В конечном счете это позволило перехватить инициативу и вести наступление практически на всех направлениях», — подчеркнул Василий Трушин. Он также отметил, что изменения коснулись многих аспектов военной стратегии и тактики, включая завоевание господства в воздухе, огневое превосходство, организацию контрбатарейной борьбы и применение высокоточного оружия. Трушин дополнительно указал на разработку новых методов управления войсками и средствами огневого поражения, что стало возможным благодаря использованию автоматизированных систем разведки и управления.  Министерство обороны Российской Федерации сообщило о срыве попытки контрнаступления Вооруженных Сил Украины в направлении сел Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, передает RT. Согласно представленным данным, утром 6 февраля украинские войска начали серию из восьми атак, задействовав до двух механизированных батальонов. В результате данных боевых действий, украинская сторона потеряла более 200 военнослужащих, а также около 50 единиц вооружения и техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, один бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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