Российские военные ученые регулярно посещают группировки войск для испытания нового вооружения в боевых условиях. С начала спецоперации было проведено более 400 военно-технических экспериментов. Об этом рассказал председатель Военно-научного комитета ВС РФ — заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.
«Группы военных ученых, представителей предприятий и конструкторских бюро регулярно выезжают в группировки войск для проведения военно-технических экспериментов, апробации новых образцов вооружения в боевых условиях и сбора необходимой исходной информации для исследований и разработок», — сказал Трушин в интервью газете «Красная звезда». Он отметил, что за последний год было проведено более 150 военно-технических экспериментов, а с начала специальной военной операции — более 400. Основная цель этих экспериментов — достижение превосходства над противником.
Ранее URA.RU сообщало, что во время специальной военной операции российские Вооруженные Силы значительно обновили практику ведения боевых действий, что позволило им перехватить инициативу и активно наступать на всех фронтах. Об этом заявил Трушин. Изменения коснулись многих аспектов военной стратегии, включая господство в воздухе, огневое превосходство, контрбатарейную борьбу и использование высокоточного оружия. Также были разработаны новые методы управления войсками с помощью автоматизированных систем.
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