В Госдуме раскрыли, кому в 2025 году положен налоговый вычет до млн рублей

В России с 2025 года вступят в силу новые правила налоговых вычетов для граждан, приобретающих жилье в ипотеку и платящих повышенные ставки НДФЛ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов. По его словам, изменения позволят увеличить максимальный размер налогового вычета до 1,1 миллиона рублей.
«С 2025 года в России изменяется система налоговых вычетов для граждан, приобретающих недвижимость в ипотеку. Новые правила коснутся тех, кто платит повышенные ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Теперь сумма, которую можно будет вернуть, возрастает до 1,1 миллиона рублей. Это изменение связано с переходом на прогрессивную шкалу налогообложения, которая работает с начала 2025 года», — сказал Гаврилов в интервью РИА Новости.
Гаврилов также подчеркнул, что новая система налогообложения предусматривает пять уровней ставок НДФЛ, что позволяет налогоплательщикам с более высокими доходами получать более значительный возврат. Он отметил, что размер вычета будет теперь зависеть от уплаченной ставки налога, что делает систему более справедливой и пропорциональной уровню доходов налогоплательщика.
Кроме того, в России будет введена прогрессивная шкала налогообложения для налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которая предусматривает использование различных ставок: 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Размер налога будет определяться в зависимости от дохода налогоплательщика. Введение данной системы окажет влияние на размер налоговых возвратов, осуществляемых в рамках действующих налоговых вычетов. Так, например, размер возврата при приобретении недвижимости может варьироваться от 260 тысяч до 440 тысяч рублей, а возврат за уплаченные проценты по кредитам — от 390 тысяч до 660 тысяч рублей, что будет зависеть от применяемой ставки НДФЛ.
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