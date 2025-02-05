ФНС объяснила, как правильно рассчитать налоговый вычет при покупке жилья

Чтобы при покупке недвижимости вернуть подоходный налог (НДФЛ), можно оформить имущественный налоговый вычет. Как рассказали в пресс-службе ФНС, теперь сумма возврату зависит от суммы удержанного НДФЛ.
«Максимально возможная сумма для расчета основного имущественного вычета составляет 2 млн рублей, от нее отсчитываются 13%. Максимальная сумма к возврату — 260 тысяч рублей», — рассказали в ведомстве. Заявление передает РБК.
Если недвижимость куплена в ипотеку, то можно также получить вычет за уплаченные банку проценты. Необходимо считать с лимитом в 3 млн рублей, что дает максимум 390 тысяч к возврату.
Кроме того, с 2025 года в России вводится прогрессивная налоговая шкала НДФЛ с несколькими значениями — 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. Таким образом, размер будет зависеть от уровня дохода. Это изменение повлияет на сумму возврата налога при использовании налоговых вычетов. Например, возврат при покупке жилья может составить от 260 до 440 тысяч, а по процентам — от 390 до 660 тысяч рублей, в зависимости от ставки НДФЛ.
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