Суд отказал освободить соратника Фургала из-за смертельной болезни

Защита Марата Кадырова, который был соучастником бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обратилась с просьбой освободить его от отбывания наказания по состоянию здоровья. Однако суд решил, что для этого нет объективных данных. Об этом сообщают РИА Новости.
«Наказание, назначенное Кадырову, как за совершённое преступление, так и на основании части 5 статьи 74 и статьи 70 УК РФ было признано справедливым и соответствующим целям, обозначенным в части 2 статьи 43 Уголовного кодекса. В материалах дела отсутствуют объективные данные, подтверждающие, что он не способен выполнять назначенное наказание по состоянию здоровья», — сообщают РИА Новости, имея в распоряжении решение суда.
На заседании кассационного суда Кадыров заявил, что у него диагностирована «вторая стадия рака». Фургал уточнил, что речь идет о раке легкого у его подельника.
Ранее суд оставил в силе приговор экс-губернатору Хабаровского края Фургалу, который был осужден на 22 года.10 февраля 2023 года Люберецкий городской суд Подмосковья вынес Фургалу приговор на 22 года лишения свободы в колонии строгого режима за совершение двух убийств и покушения на убийство в составе организованной группы. Экс-инспектор службы безопасности аэропорта в Южно-Курильске Марат Кадыров, получивший снисхождение от присяжных, был приговорен к 9,5 годам.
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