Пенсии в России будут индексировать по новой схеме

С 2026 года в России изменится порядок индексации страховых пенсий, теперь они будут индексироваться дважды в год — с 1 февраля и с 1 апреля. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«В 2026 году индексация страховых пенсий будет проводиться с 1 февраля на годовой уровень инфляции. Он уже будет установлен в январе. А с 1 апреля на рост инвестиционного портфеля фонда», — сказала Бессараб в беседе с aif.ru.
Решение о переходе к новой схеме индексации было принято после того, как анализ текущей ситуации показал необходимость более гибкой системы учета экономических показателей. Первоначально предполагалось внедрение новой программы уже с текущего года, но из-за определенных обстоятельств решение о переходе перенесли на 2026 год.
Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что с 1 августа 2025 года размер пенсий работающих россиян будет увеличен благодаря пенсионным баллам, заработанным в предыдущем году. Кроме того, по словам экономиста, с 1 апреля текущего года размер социальных пенсий будет повышен на 14,75%, и ожидается, что их средний размер составит примерно 15,5 тысячи рублей.
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