В Крыму рассказали о шпионской деятельности USAID на полуострове

Константинов: USAID пыталось внедриться в парламент Крыма
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USAID пыталось шпионить в Крыму через информационный центр в местном парламенте
USAID пыталось шпионить в Крыму через информационный центр в местном парламенте Фото:

Агентство США по международному развитию (USAID) пыталось внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Это происходило до 2014 года, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.

«В парламенте Крыма они (структуры USAID — ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — сообщил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, попытки USAID были прекращены только после воссоединения Крыма с Россией.

Владимир Константинов также подчеркнул, что деятельность USAID не ограничивалась только Крымом или Украиной, а имела глобальный характер и заключалась в шпионаже. По его мнению, организация эффективно поддерживала государственные перевороты и распространение дезинформации в различных странах мира. Константинов отметил, что американское Агентство давало небольшое количество денег стране, например, на четыре окна в детский сад, а взамен должно было получить полную справку о государстве: количество предприятий, численность предприятий и многое другое.

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Агентство США по международному развитию (USAID) пыталось внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Это происходило до 2014 года, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов. «В парламенте Крыма они (структуры USAID — ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — сообщил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, попытки USAID были прекращены только после воссоединения Крыма с Россией. Владимир Константинов также подчеркнул, что деятельность USAID не ограничивалась только Крымом или Украиной, а имела глобальный характер и заключалась в шпионаже. По его мнению, организация эффективно поддерживала государственные перевороты и распространение дезинформации в различных странах мира. Константинов отметил, что американское Агентство давало небольшое количество денег стране, например, на четыре окна в детский сад, а взамен должно было получить полную справку о государстве: количество предприятий, численность предприятий и многое другое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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