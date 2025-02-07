Агентство США по международному развитию (USAID) пыталось внедриться в парламент Крыма под видом информационного центра. Это происходило до 2014 года, рассказал глава крымского парламента Владимир Константинов.
«В парламенте Крыма они (структуры USAID — ред.) предлагали сделать информационный центр на базе парламентской библиотеки. Пытались внедриться по дешевке», — сообщил Владимир Константинов в беседе с РИА Новости. По его словам, попытки USAID были прекращены только после воссоединения Крыма с Россией.
Владимир Константинов также подчеркнул, что деятельность USAID не ограничивалась только Крымом или Украиной, а имела глобальный характер и заключалась в шпионаже. По его мнению, организация эффективно поддерживала государственные перевороты и распространение дезинформации в различных странах мира. Константинов отметил, что американское Агентство давало небольшое количество денег стране, например, на четыре окна в детский сад, а взамен должно было получить полную справку о государстве: количество предприятий, численность предприятий и многое другое.
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