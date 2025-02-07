ВСУ заминировали центр Красноармейска, готовясь к отступлению

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ВСУ, готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска
ВСУ, готовясь к отступлению, заминировали весь центр города Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ заминировали центральную часть города Красноармейска (Покровска), готовясь к отступлению. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Сегодня, по тем источникам, которые там есть и нам передают информацию, весь центр Красноармейска — в районе рынка, технологического колледжа, — заминирован», — сказал Водолацкий в беседе с ТАСС. По словам депутат, уходящие из городов и населенных пунктов украинские военные подразделения осуществляют минирование объектов социальной инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады и здания администрации. Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноармейске.

Водолацкий заявил, что в случае выхода ВСУ из Красноармейска, они намерены уничтожить все заминированные объекты. Украинская сторона делает это с целью нанесения максимального ущерба.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ захватили в клещи Красноармейск, пишет RT. В настоящее время российские военные осуществляют перерезание транспортных коммуникаций ВСУ. Для минимизации потерь среди солдат используется тактика, исключающая прямые столкновения. В рамках этой стратегии предусмотрено выполнение маневра вокруг Красноармейска с двух направлений.

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Бойцы ВСУ заминировали центральную часть города Красноармейска (Покровска), готовясь к отступлению. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. «Сегодня, по тем источникам, которые там есть и нам передают информацию, весь центр Красноармейска — в районе рынка, технологического колледжа, — заминирован», — сказал Водолацкий в беседе с ТАСС. По словам депутат, уходящие из городов и населенных пунктов украинские военные подразделения осуществляют минирование объектов социальной инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады и здания администрации. Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноармейске. Водолацкий заявил, что в случае выхода ВСУ из Красноармейска, они намерены уничтожить все заминированные объекты. Украинская сторона делает это с целью нанесения максимального ущерба. Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ захватили в клещи Красноармейск, пишет RT. В настоящее время российские военные осуществляют перерезание транспортных коммуникаций ВСУ. Для минимизации потерь среди солдат используется тактика, исключающая прямые столкновения. В рамках этой стратегии предусмотрено выполнение маневра вокруг Красноармейска с двух направлений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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