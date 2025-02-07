Бойцы ВСУ заминировали центральную часть города Красноармейска (Покровска), готовясь к отступлению. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«Сегодня, по тем источникам, которые там есть и нам передают информацию, весь центр Красноармейска — в районе рынка, технологического колледжа, — заминирован», — сказал Водолацкий в беседе с ТАСС. По словам депутат, уходящие из городов и населенных пунктов украинские военные подразделения осуществляют минирование объектов социальной инфраструктуры, включая школы, больницы, детские сады и здания администрации. Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноармейске.
Водолацкий заявил, что в случае выхода ВСУ из Красноармейска, они намерены уничтожить все заминированные объекты. Украинская сторона делает это с целью нанесения максимального ущерба.
Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий сообщил, что ВС РФ захватили в клещи Красноармейск, пишет RT. В настоящее время российские военные осуществляют перерезание транспортных коммуникаций ВСУ. Для минимизации потерь среди солдат используется тактика, исключающая прямые столкновения. В рамках этой стратегии предусмотрено выполнение маневра вокруг Красноармейска с двух направлений.
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