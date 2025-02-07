В России спрогнозировали увеличение ключевой ставки до 28%

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По различным сценариям, ЦБ может или поднять ключевую ставку до 28%, или снизить ее до 17%
По различным сценариям, ЦБ может или поднять ключевую ставку до 28%, или снизить ее до 17% Фото:

При рисковом сценарии Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 25–28% в 2025 году, однако при базовом сценарии она останется на уровне 21%. Об этом заявил руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин.

«В рисковом сценарии <...> эксперты не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки до 25–28%», — сообщил Дмитрий Данилин, его слова передает РБК. Он не исключил возможности повышения ставки уже в этом году. 

Под рисковым сценарием понимается дальнейший рост дефицита бюджета, усиление геополитической напряженности, снижение нормы сбережений, увеличение давления на рынок труда.

В базовом сценарии аналитики прогнозируют снижение инфляции в 2025 году до 7% по сравнению с предыдущим годом. А достижения цели по инфляции в 4% они ожидают только к 2027 году. Это связано с постепенным затуханием бюджетного и кредитного импульсов, что в сочетании с высокими процентными ставками должно повлиять на инфляцию через замедление кредитования, производства и потребления. Это должно повлиять на ставку, но только в долгосрочной перспективе. По мнению экспертов, она останется неизменной в течение всего года. 

Согласно же оптимистичному сценарию, ЦБ снизит ставку к концу 2025 года. Она составит 17%. Однако для такого исхода требуются серьезные сдвиги в геополитической ситуации.

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При рисковом сценарии Центральный банк России может повысить ключевую ставку до 25–28% в 2025 году, однако при базовом сценарии она останется на уровне 21%. Об этом заявил руководитель аналитического отдела УК «Первая» Дмитрий Данилин. «В рисковом сценарии <...> эксперты не исключают дальнейшего повышения ключевой ставки до 25–28%», — сообщил Дмитрий Данилин, его слова передает РБК. Он не исключил возможности повышения ставки уже в этом году.  Под рисковым сценарием понимается дальнейший рост дефицита бюджета, усиление геополитической напряженности, снижение нормы сбережений, увеличение давления на рынок труда. В базовом сценарии аналитики прогнозируют снижение инфляции в 2025 году до 7% по сравнению с предыдущим годом. А достижения цели по инфляции в 4% они ожидают только к 2027 году. Это связано с постепенным затуханием бюджетного и кредитного импульсов, что в сочетании с высокими процентными ставками должно повлиять на инфляцию через замедление кредитования, производства и потребления. Это должно повлиять на ставку, но только в долгосрочной перспективе. По мнению экспертов, она останется неизменной в течение всего года.  Согласно же оптимистичному сценарию, ЦБ снизит ставку к концу 2025 года. Она составит 17%. Однако для такого исхода требуются серьезные сдвиги в геополитической ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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