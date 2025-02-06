06 февраля 2025

В ХМАО силовики задержали подозреваемого в поножовщине во время драки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Нижневартовске задержан участник драки, который устроил поножовщину
В Нижневартовске задержан участник драки, который устроил поножовщину Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали одного из участников массовой драки, который предположительно ранил мужчину ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Задержан один из фигурантов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил агентству источник. Экспертиза выяснит, причастен ли он к поножовщине.

URA.RU запросило комментарий в полиции. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало о задержании участников массовой драки в Нижневартовске. Двое заключены под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали одного из участников массовой драки, который предположительно ранил мужчину ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Задержан один из фигурантов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил агентству источник. Экспертиза выяснит, причастен ли он к поножовщине. URA.RU запросило комментарий в полиции. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало о задержании участников массовой драки в Нижневартовске. Двое заключены под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...