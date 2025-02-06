В Нижневартовске (ХМАО) силовики задержали одного из участников массовой драки, который предположительно ранил мужчину ножом. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Задержан один из фигурантов. Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил агентству источник. Экспертиза выяснит, причастен ли он к поножовщине.
URA.RU запросило комментарий в полиции. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало о задержании участников массовой драки в Нижневартовске. Двое заключены под стражу, 10 находятся под подпиской о невыезде.
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