06 февраля 2025

В Перми после пожара, на котором погибли люди, возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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На пожаре погибли двое взрослых и двое детей
На пожаре погибли двое взрослых и двое детей Фото:

В Перми после пожара, на котором погибли четыре человека, в том числе двое детей,  возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил telegram-канал регионального Следственного управления СК России.

«Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по улице Болотная Перми произошел пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.

Сейчас криминалисты осматривают сгоревший дом. Также допрашиваются очевидцы и ведется сбор улик, чтобы установить причины ЧП.

Ранее URA.RU сообщило, что в Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека.

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В Перми после пожара, на котором погибли четыре человека, в том числе двое детей,  возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил telegram-канал регионального Следственного управления СК России. «Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по улице Болотная Перми произошел пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве. Сейчас криминалисты осматривают сгоревший дом. Также допрашиваются очевидцы и ведется сбор улик, чтобы установить причины ЧП. Ранее URA.RU сообщило, что в Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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