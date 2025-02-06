В Перми после пожара, на котором погибли люди, возбудили уголовное дело

В Перми после пожара, на котором погибли четыре человека, в том числе двое детей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил telegram-канал регионального Следственного управления СК России.
«Предварительно установлено, что 7 февраля 2025 года в одном из частных домов по улице Болотная Перми произошел пожар. В ходе тушения были обнаружены тела двух взрослых и одного малолетнего ребенка. Еще одна малолетняя девочка скончалась в карете скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Сейчас криминалисты осматривают сгоревший дом. Также допрашиваются очевидцы и ведется сбор улик, чтобы установить причины ЧП.
Ранее URA.RU сообщило, что в Перми на улице Болотная огонь охватил жилой дом с пристроем. В результате ЧП погибли 4 человека.
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