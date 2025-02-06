06 февраля 2025

За драку школьников в ХМАО, закончившуюся реанимацией, наказали педагогов

© Служба новостей «URA.RU»
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Замы директора школы и классный руководитель подравшихся школьников получили выговор
Замы директора школы и классный руководитель подравшихся школьников получили выговор Фото:

Персонал средней школы № 3 Нижневартовска (ХМАО) накажут за драку двух шестиклассников, которая закончилась реанимацией для одного из них. Заместитель директора городского департамента образования Лилия Сарипова в беседе с URA.RU пояснила, что выговор ждет замов директора по безопасности и воспитательной работе, а также классного руководителя.

«Установлена вина специалистов, обеспечивающих безопасность в образовательном учреждении. Наказаны заместитель, отвечающий за безопасность, дежурный администратор, который является заместителем директора по воспитательной работе, и классный руководитель. Их ждет выговор, после вынесения дисциплинарного взыскание возможно снижение стимулирующих выплат», — прокомментировала Сарипова.

Школу проверяют силовики. Департамент образования проводит свою внеплановую проверку. Решается вопрос о наказании директора школы Лидии Лысенко. «Это решение принимает глава города [Дмитрий Кощенко]», — уточнила замдиректора депобра.

Инцидент в средней школе № 3 Нижневартовска, когда один из шестиклассников получил серьезные травмы в результате драки, вызвал широкий общественный резонанс. Прокурор города Александр Еременко направил представление мэру Дмитрию Кощенко с требованием устранить нарушения в сфере школьного образования, а председатель СКР Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений.

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Персонал средней школы № 3 Нижневартовска (ХМАО) накажут за драку двух шестиклассников, которая закончилась реанимацией для одного из них. Заместитель директора городского департамента образования Лилия Сарипова в беседе с URA.RU пояснила, что выговор ждет замов директора по безопасности и воспитательной работе, а также классного руководителя. «Установлена вина специалистов, обеспечивающих безопасность в образовательном учреждении. Наказаны заместитель, отвечающий за безопасность, дежурный администратор, который является заместителем директора по воспитательной работе, и классный руководитель. Их ждет выговор, после вынесения дисциплинарного взыскание возможно снижение стимулирующих выплат», — прокомментировала Сарипова. Школу проверяют силовики. Департамент образования проводит свою внеплановую проверку. Решается вопрос о наказании директора школы Лидии Лысенко. «Это решение принимает глава города [Дмитрий Кощенко]», — уточнила замдиректора депобра. Инцидент в средней школе № 3 Нижневартовска, когда один из шестиклассников получил серьезные травмы в результате драки, вызвал широкий общественный резонанс. Прокурор города Александр Еременко направил представление мэру Дмитрию Кощенко с требованием устранить нарушения в сфере школьного образования, а председатель СКР Александр Бастрыкин инициировал уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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