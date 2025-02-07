Вывоз мусора будут контролировать онлайн

Сферу обращения с бытовыми отходами полностью оцифруют. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на совещании «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами». Цифровой контроль позволит оперативно отслеживать скопления мусора на контейнерных площадках и обеспечивать своевременный вывоз на полигоны.
«С 2025 года стартовала реализация федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“. Его целевые параметры обозначены в указе президента о национальных целях развития. Работа по достижению этих ориентиров уже началась. Только в прошлом году были введены объекты обращения с твердыми коммунальными отходами совокупной мощностью более 4 млн тонн. Масштабы и темпы строительства должны только нарастать, граждане должны видеть качественные изменения в сфере обращения с отходами — строгое соблюдение графика вывоза и современные объекты их обработки», — сказал Дмитрий Патрушев.
По итогам совещания Минприроды поручено представить в правительство план по обеспечению полного цифрового контроля за обращением с отходами.
Для полного цифрового контроля необходимо внести в государственную информационную систему данные обо всех площадках и местах накопления бытового мусора, полигонах ТБО, мусороперерабатывающих заводах и мусоросборочных автомобилях, рассказал генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. В некоторых регионах эта работа уже ведется, довольно успешно. На основе сбора данных можно запускать различные цифровые сервисы, которые будут мониторить процессы накопления и вывоза мусора, анализировать эффективность работы.
«Некоторые регионы уже используют различные цифровые сервисы. Например, мобильное приложение „Водитель ТКО“ помогает регоператорам отслеживать маршруты мусоросборочных машин, контролировать количество очищенных контейнеров. Видеокамеры фиксируют наполненность контейнеров внутри жилых кварталов. Заработала система фиксирует жизненный цикл отходов с момента их образования до утилизации и частичной переработки», — рассказал Арсений Щельцин.
В совокупности, цифровизация помогает выявлять сбои и нарушения, оптимизировать логистику, прогнозировать загрузку мощностей по переработке ТБО. «Когда мы видим объективные данные о происходящих действиях операторов ТБО, мы можем понимать, где случаются сбои и накладки. На основе этого можно менять время вывоза мусора и маршруты объездов, добавлять транспорта, использовать дополнительные площадки для сортировки», — резюмировал эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.