06 февраля 2025

Детский омбудсмен ХМАО разбирается в криминальных ЧП со школами Нижневартовска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова взяла на личный контроль ЧП в школах Нижневартовска
Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова взяла на личный контроль ЧП в школах Нижневартовска Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске школьник попал в реанимацию после драки

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова выехала в Нижневартовск, чтобы разобраться с криминальными скандалами, вспыхнувшими в начале февраля, в которых фигурируют местные школьники. Омбудсмен поделилась с URA.RU, что намерена провести ряд встреч с педагогами и руководством школы №3, где драка шестиклассников привела одного из них в реанимацию, а также обсудить проблемы с директорами проблемных учреждений и департаментом образования города.

«Я встречаюсь с родителями, с руководством департамента и школ. Будем думать, как ситуацию [с дракой мальчиков] урегулировать», — сообщила Низамова. Омбудсмен уточнила, что оценку ситуации дадут правоохранительные органы, а она намерена проследить, чтобы конфликт был разрешен.

Низамова добавила, что намерена выступить в защиту пострадавшей от действий организатора наркопритона 12-летней девочки, видео которой попало в соцсети и распространилось в СМИ. К омбудсмену обратилась мама девочки.

Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова выехала в Нижневартовск, чтобы разобраться с криминальными скандалами, вспыхнувшими в начале февраля, в которых фигурируют местные школьники. Омбудсмен поделилась с URA.RU, что намерена провести ряд встреч с педагогами и руководством школы №3, где драка шестиклассников привела одного из них в реанимацию, а также обсудить проблемы с директорами проблемных учреждений и департаментом образования города. «Я встречаюсь с родителями, с руководством департамента и школ. Будем думать, как ситуацию [с дракой мальчиков] урегулировать», — сообщила Низамова. Омбудсмен уточнила, что оценку ситуации дадут правоохранительные органы, а она намерена проследить, чтобы конфликт был разрешен. Низамова добавила, что намерена выступить в защиту пострадавшей от действий организатора наркопритона 12-летней девочки, видео которой попало в соцсети и распространилось в СМИ. К омбудсмену обратилась мама девочки. Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...