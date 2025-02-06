Детский омбудсмен ХМАО разбирается в криминальных ЧП со школами Нижневартовска

Уполномоченный по правам ребенка в ХМАО Людмила Низамова выехала в Нижневартовск, чтобы разобраться с криминальными скандалами, вспыхнувшими в начале февраля, в которых фигурируют местные школьники. Омбудсмен поделилась с URA.RU, что намерена провести ряд встреч с педагогами и руководством школы №3, где драка шестиклассников привела одного из них в реанимацию, а также обсудить проблемы с директорами проблемных учреждений и департаментом образования города.
«Я встречаюсь с родителями, с руководством департамента и школ. Будем думать, как ситуацию [с дракой мальчиков] урегулировать», — сообщила Низамова. Омбудсмен уточнила, что оценку ситуации дадут правоохранительные органы, а она намерена проследить, чтобы конфликт был разрешен.
Низамова добавила, что намерена выступить в защиту пострадавшей от действий организатора наркопритона 12-летней девочки, видео которой попало в соцсети и распространилось в СМИ. К омбудсмену обратилась мама девочки.
Драка шестиклассников в школе №3 Нижневартовска, в результате которой один из учеников оказался в реанимации с тяжелыми травмами, получило широкий общественный резонанс. Видео потасовки, версии происходящего и переписка в школьном чате опубликованы в расследовании URA.RU.
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