Life: Porsche жены актера Дениса Матросова столкнулся с полицейской машиной

В Москве произошла автомобильная авария с участием машины Porsche, зарегистрированной на жену Дениса Матросова Оксану Рудич-Каструбину. По данным изданий, Porsche столкнулся с патрульной машиной ГАИ. В результате инцидента один из сотрудников ДПС получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии.
«В Москве произошла авария с участием автомобиля Porsche, принадлежащего супруге актера Дениса Матросова. В результате столкновения с полицейской машиной один из сотрудников ДПС оказался в тяжелом состоянии», — пишет Life.ru.
Авария произошла, когда Porsche двигался на зеленый свет, а патрульный автомобиль с включенной сиреной следовал по пересекающейся улице. Столкновение произошло около 11 часов утра. На месте работают скорые помощи и дополнительные силы ДПС.
В настоящее время расследуются обстоятельства происшествия, и выясняется, кто находился за рулем автомобиля Porsche в момент аварии. Матросов подтвердил, что его супруга не пострадала.
Обновлено в 14.20: по данным telegram-канала Shot, за рулем был сам Матросов. Он отвез в школу ребенка и возвращался домой. В результате аварии он повредил ногу.
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