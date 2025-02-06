06 февраля 2025

Назначение начальника главка МВД Прикамья состоится до конца февраля

Новый начальник пермского главка МВД выйдет на работу в феврале
© Служба новостей «URA.RU»
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Вячеслав Еговцев приступит к работе в Перми до конца февраля
Вячеслав Еговцев приступит к работе в Перми до конца февраля Фото:

Назначение нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю произойдет до конца февраля. Сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве сообщили URA.RU, что Вячеслав Еговцев уже готов к переезду в Пермь.

«Вячеслав Еговцев будет назначен новым руководителем краевого главка МВД до конца февраля. Он в курсе и ждет приказ», — поделились собеседники агентства.

О том, что именно Еговцев будет сменщиком Щеглова URA.RU сообщало еще в 2024 году. Сотрудники управления отнеслись к возможному назначению Еговцева с воодушевлением. Многие с ним вместе работали, до 2020 года он работал замначальника полиции краевого главка после чего был назначен руководителем УМВД в Забайкалье.

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Назначение нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю произойдет до конца февраля. Сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве сообщили URA.RU, что Вячеслав Еговцев уже готов к переезду в Пермь. «Вячеслав Еговцев будет назначен новым руководителем краевого главка МВД до конца февраля. Он в курсе и ждет приказ», — поделились собеседники агентства. О том, что именно Еговцев будет сменщиком Щеглова URA.RU сообщало еще в 2024 году. Сотрудники управления отнеслись к возможному назначению Еговцева с воодушевлением. Многие с ним вместе работали, до 2020 года он работал замначальника полиции краевого главка после чего был назначен руководителем УМВД в Забайкалье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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