Назначение начальника главка МВД Прикамья состоится до конца февраля

Назначение нового руководителя ГУ МВД по Пермскому краю произойдет до конца февраля. Сразу несколько источников в правоохранительном ведомстве сообщили URA.RU, что Вячеслав Еговцев уже готов к переезду в Пермь.
«Вячеслав Еговцев будет назначен новым руководителем краевого главка МВД до конца февраля. Он в курсе и ждет приказ», — поделились собеседники агентства.
О том, что именно Еговцев будет сменщиком Щеглова URA.RU сообщало еще в 2024 году. Сотрудники управления отнеслись к возможному назначению Еговцева с воодушевлением. Многие с ним вместе работали, до 2020 года он работал замначальника полиции краевого главка после чего был назначен руководителем УМВД в Забайкалье.
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