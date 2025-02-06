06 февраля 2025

Пермская девочка-богатырь установила новый рекорд России

Восьмилетняя пермячка подтянулась на турнике 400 раз, установив рекорд России
© Служба новостей «URA.RU»
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Лидия Котельникова подтянулась 400 раз на турнике
Лидия Котельникова подтянулась 400 раз на турнике Фото:

Пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России. Восьмилетней девочке удалось выполнить на турнике 400 подтягиваний за один раз. Видео юная пермячка разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Пермская девочка-богатырь Лидия Котельникова установила рекорд России среди женщин по подтягиванию на турнике, выполнив 400 повторений за один час», — сказано на странице Лидии. Предыдущий рекорд России девочка-богатырь установила в декабре 2024 года. Она выполнила полторы тысячи отжиманий от пола,

Ранее Лидия установила мировой рекорд. Она 1000 раз подняла штангу весом 10 килограммов. Юная пермячка увлекается спортом с четырех лет. Тренировкам ребенок посвящает несколько часов в день.

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Пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России. Восьмилетней девочке удалось выполнить на турнике 400 подтягиваний за один раз. Видео юная пермячка разместила на своей странице в соцсети «ВКонтакте».  «Пермская девочка-богатырь Лидия Котельникова установила рекорд России среди женщин по подтягиванию на турнике, выполнив 400 повторений за один час», — сказано на странице Лидии. Предыдущий рекорд России девочка-богатырь установила в декабре 2024 года. Она выполнила полторы тысячи отжиманий от пола, Ранее Лидия установила мировой рекорд. Она 1000 раз подняла штангу весом 10 килограммов. Юная пермячка увлекается спортом с четырех лет. Тренировкам ребенок посвящает несколько часов в день.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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