Девочка-богатырь из Перми установила новый рекорд России

Восьмилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России среди девочек. Ей удалось выполнить полторы тысячи отжиманий от пола, указано в сообществе Книги рекордов России в соцсети «ВКонтакте».
«Наибольшее количество отжиманий от пола на контактной платформе за один подход в России (девочки, 8 лет) 1510: повторения. Рекордсмен: Котельникова Лидия Владимировна, Пермь», — говорится в сообществе. Этот рекорд Лидия установила 23 декабря 2024 года.
Юная пермячка родилась 4 августа 2016 года. Спортом она увлекается с четырех лет. Девочка занимается акробатикой, дзюдо, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Ребенок тренируется восемь раз в день. Каждая тренировка длится от полутора до двух часов.
Также Лидия участвует в КВН — она выступала за сборную команду Забайкальского края и команду ПГНИУ (Пермь). В свободное время девочка любит ходить в кино, театр и бассейн, говорится в сообществе «Книга рекордов России». Ранее восьмилетняя пермячка установила мировой рекорд, 1000 раз подняв штангу весом 10 килограммов. Девочка также стала участником шоу «Чудо» на НТВ.
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