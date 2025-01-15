Девочка-богатырь из Перми установила новый рекорд России

Восьмилетняя пермячка выполнила 1500 отжиманий, установив новый рекорд России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лидия Котельникова занимается спортом с четырех лет (архивное фото)
Лидия Котельникова занимается спортом с четырех лет (архивное фото) Фото:

Восьмилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России среди девочек. Ей удалось выполнить полторы тысячи отжиманий от пола, указано в сообществе Книги рекордов России в соцсети «ВКонтакте».

«Наибольшее количество отжиманий от пола на контактной платформе за один подход в России (девочки, 8 лет) 1510: повторения. Рекордсмен: Котельникова Лидия Владимировна, Пермь», — говорится в сообществе. Этот рекорд Лидия установила 23 декабря 2024 года.

Юная пермячка родилась 4 августа 2016 года. Спортом она увлекается с четырех лет. Девочка занимается акробатикой, дзюдо, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Ребенок тренируется восемь раз в день. Каждая тренировка длится от полутора до двух часов.

Также Лидия участвует в КВН — она выступала за сборную команду Забайкальского края и команду ПГНИУ (Пермь).  В свободное время девочка любит ходить в кино, театр и бассейн, говорится в сообществе «Книга рекордов России». Ранее восьмилетняя пермячка установила мировой рекорд, 1000 раз подняв штангу весом 10 килограммов. Девочка также стала участником шоу «Чудо» на НТВ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Восьмилетняя пермячка Лидия Котельникова установила новый рекорд России среди девочек. Ей удалось выполнить полторы тысячи отжиманий от пола, указано в сообществе Книги рекордов России в соцсети «ВКонтакте». «Наибольшее количество отжиманий от пола на контактной платформе за один подход в России (девочки, 8 лет) 1510: повторения. Рекордсмен: Котельникова Лидия Владимировна, Пермь», — говорится в сообществе. Этот рекорд Лидия установила 23 декабря 2024 года. Юная пермячка родилась 4 августа 2016 года. Спортом она увлекается с четырех лет. Девочка занимается акробатикой, дзюдо, греко-римской борьбой, тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Ребенок тренируется восемь раз в день. Каждая тренировка длится от полутора до двух часов. Также Лидия участвует в КВН — она выступала за сборную команду Забайкальского края и команду ПГНИУ (Пермь).  В свободное время девочка любит ходить в кино, театр и бассейн, говорится в сообществе «Книга рекордов России». Ранее восьмилетняя пермячка установила мировой рекорд, 1000 раз подняв штангу весом 10 килограммов. Девочка также стала участником шоу «Чудо» на НТВ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...