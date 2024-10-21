21 октября 2024

Пермская девочка-богатырь поставила новый мировой рекорд

Самая сильная девочка России из Перми Лидия Котельникова 1000 раз подняла штангу
© Служба новостей «URA.RU»
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На этот раз юная пермячка отличилась в дисциплине со штангой
На этот раз юная пермячка отличилась в дисциплине со штангой Фото:

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, которая считается одной из самых сильных девочек в РФ, установила новый мировой рекорд со штангой. Об этом сообщила пресс-служба минспорта региона.

«Девочка-богатырь Лидия Котельникова установила рекорд по жиму штанги лежа. За 42 минуты она подняла 1000 раз штангу весом 10 кг», — написано на сайте ведомства.

Предыдущий рекорд принадлежал Владиславу Черепанову. В 2021 году спортсмен на столичном первенстве сумел поднять десятикилограммовый снаряд 800 раз. В министерстве отмечают, что результат юной пермячки официально не был зафиксирован.

Всего на счету восьмилетней Котельниковой вместе с этим — 24 рекорда. В мае она 1,5 тысячи раз отжалась от пола. В прошлом году — больше всех в России отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю, стоя на одной ноге, и отметилась другими достижениями. Одно из них было официально зарегистрировано в Книге рекордов страны.

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Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, которая считается одной из самых сильных девочек в РФ, установила новый мировой рекорд со штангой. Об этом сообщила пресс-служба минспорта региона. «Девочка-богатырь Лидия Котельникова установила рекорд по жиму штанги лежа. За 42 минуты она подняла 1000 раз штангу весом 10 кг», — написано на сайте ведомства. Предыдущий рекорд принадлежал Владиславу Черепанову. В 2021 году спортсмен на столичном первенстве сумел поднять десятикилограммовый снаряд 800 раз. В министерстве отмечают, что результат юной пермячки официально не был зафиксирован. Всего на счету восьмилетней Котельниковой вместе с этим — 24 рекорда. В мае она 1,5 тысячи раз отжалась от пола. В прошлом году — больше всех в России отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю, стоя на одной ноге, и отметилась другими достижениями. Одно из них было официально зарегистрировано в Книге рекордов страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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