Пермская девочка-богатырь поставила новый мировой рекорд

Первоклассница из Перми Лидия Котельникова, которая считается одной из самых сильных девочек в РФ, установила новый мировой рекорд со штангой. Об этом сообщила пресс-служба минспорта региона.
«Девочка-богатырь Лидия Котельникова установила рекорд по жиму штанги лежа. За 42 минуты она подняла 1000 раз штангу весом 10 кг», — написано на сайте ведомства.
Предыдущий рекорд принадлежал Владиславу Черепанову. В 2021 году спортсмен на столичном первенстве сумел поднять десятикилограммовый снаряд 800 раз. В министерстве отмечают, что результат юной пермячки официально не был зафиксирован.
Всего на счету восьмилетней Котельниковой вместе с этим — 24 рекорда. В мае она 1,5 тысячи раз отжалась от пола. В прошлом году — больше всех в России отжалась на доске с гвоздями, подняла гирю, стоя на одной ноге, и отметилась другими достижениями. Одно из них было официально зарегистрировано в Книге рекордов страны.
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