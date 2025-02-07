Минобороны: ВС РФ отразили контрнаступление ВСУ в Курской области

Подразделения группировки «Север» успешно отразили попытку контрнаступления ВСУ в Курской области, сообщает Министерство обороны России. Попытка наступления ВСУ была направлена на населенные пункты Черкасская Конопелька и Уланок.
«Подразделениями группировки войск „Север“ сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок...» — написали в telegram-канале военного ведомства. В результате боестолкновений за сутки на Курском направлении ВСУ понесли значительные потери. Число ликвидированных составляет более 370 военнослужащих. Кроме того, уничтожено 11 танков и семь боевых машин пехоты.
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