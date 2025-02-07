Прокурор запросил реальные сроки для челябинского топ-налоговика и его отца

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Прокурор ориентировал суд на назначение сыну и отцу Жабреевым реального наказания
Прокурор ориентировал суд на назначение сыну и отцу Жабреевым реального наказания Фото:

В Центральном районном суде Челябинска 7 февраля состоялись прения сторон по делу в отношении замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева и его отца Сергея. Первый обвиняется в получении взяток, за которые «сливал» данные клиентов, второй — в посредничестве при передаче этих взяток. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Центрального района Челябинска, для мужчин запросили реальные сроки.

«Прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемым реального наказания», — сообщили URA.RU в прокуратуре района. Для Жабреева-старшего запросили восемь лет колонии общего режима, для его сына путем частичного сложения назначенных наказаний — девять лет колонии строгого режима.

В качестве дополнительного наказания прокурор попросил назначить мужчинам штраф в размере 5-кратной суммы взятки. То есть, 2 млн 250 тысяч рублей. Также им запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах на срок три года каждому.

Сторона защиты, в свою очередь, назвала запрашиваемые наказания слишком суровыми. Адвокат Жабреева-младшего просил назначить ему условный срок, защитник Жабреева-старшего просил оправдать своего клиента.

Налоговик с отцом были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в середине марта 2023 года. По версии следствия, Жабреев-старший подыскивал клиентов, желающих обладать сведениями, составляющими налоговую и банковскую тайну. За информацию им приходилось платить. Жабреев-младший, занимая свой пост, «сливал» им эти данные.

Расследование по делу шло чуть больше года. В мае 2024 года материалы были переданы в суд. Приговор семье налоговика вынесут 17 февраля. По ходу следствия Жабреев-младший признал вину в инкриминируемом преступлении, его отец настаивает на своей невиновности.

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В Центральном районном суде Челябинска 7 февраля состоялись прения сторон по делу в отношении замначальника контрольно-аналитического отдела ИФНС России по Советскому району Челябинска Дмитрия Жабреева и его отца Сергея. Первый обвиняется в получении взяток, за которые «сливал» данные клиентов, второй — в посредничестве при передаче этих взяток. Как сообщили URA.RU в прокуратуре Центрального района Челябинска, для мужчин запросили реальные сроки. «Прокурор ориентировал суд на назначение обвиняемым реального наказания», — сообщили URA.RU в прокуратуре района. Для Жабреева-старшего запросили восемь лет колонии общего режима, для его сына путем частичного сложения назначенных наказаний — девять лет колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания прокурор попросил назначить мужчинам штраф в размере 5-кратной суммы взятки. То есть, 2 млн 250 тысяч рублей. Также им запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий в госорганах на срок три года каждому. Сторона защиты, в свою очередь, назвала запрашиваемые наказания слишком суровыми. Адвокат Жабреева-младшего просил назначить ему условный срок, защитник Жабреева-старшего просил оправдать своего клиента. Налоговик с отцом были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в середине марта 2023 года. По версии следствия, Жабреев-старший подыскивал клиентов, желающих обладать сведениями, составляющими налоговую и банковскую тайну. За информацию им приходилось платить. Жабреев-младший, занимая свой пост, «сливал» им эти данные. Расследование по делу шло чуть больше года. В мае 2024 года материалы были переданы в суд. Приговор семье налоговика вынесут 17 февраля. По ходу следствия Жабреев-младший признал вину в инкриминируемом преступлении, его отец настаивает на своей невиновности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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