Генерал Гурулев объяснил почему уходит из ключевого во время СВО комитета Госдумы

Гурулев: полностью поддерживаю решение руководства о переходе в другой комитет
© Служба новостей «URA.RU»
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Гурулев поддержал руководство в решении по его переводу из комитета обороны
Гурулев поддержал руководство в решении по его переводу из комитета обороны Фото:

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев высказался по поводу своего перевода из Комитета по обороне в Комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Он сказал, что поддерживает решение руководства. 

«Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению», — отметил Гурулев. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Депутат уточнил, что смена комитета была обусловлена его профессиональным интересом и предыдущей работой по вопросам, затрагивающим жизнь граждан на местах. Гурулев уверен, что его опыт поможет активно участвовать в разработке и реализации программ, направленных на улучшение условий жизни в регионах и укрепление местного самоуправления.

О том, что Гурулева исключили из состава комитета по обороне, стало известно 7 февраля. Однако без дела он не остался — теперь депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.

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Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев высказался по поводу своего перевода из Комитета по обороне в Комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Он сказал, что поддерживает решение руководства.  «Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению», — отметил Гурулев. Об этом он написал в своем telegram-канале. Депутат уточнил, что смена комитета была обусловлена его профессиональным интересом и предыдущей работой по вопросам, затрагивающим жизнь граждан на местах. Гурулев уверен, что его опыт поможет активно участвовать в разработке и реализации программ, направленных на улучшение условий жизни в регионах и укрепление местного самоуправления. О том, что Гурулева исключили из состава комитета по обороне, стало известно 7 февраля. Однако без дела он не остался — теперь депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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