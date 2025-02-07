Генерал Гурулев объяснил почему уходит из ключевого во время СВО комитета Госдумы

Депутат Государственной Думы Андрей Гурулев высказался по поводу своего перевода из Комитета по обороне в Комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Он сказал, что поддерживает решение руководства.
«Полностью поддерживаю решение руководства о моем переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению», — отметил Гурулев. Об этом он написал в своем telegram-канале.
Депутат уточнил, что смена комитета была обусловлена его профессиональным интересом и предыдущей работой по вопросам, затрагивающим жизнь граждан на местах. Гурулев уверен, что его опыт поможет активно участвовать в разработке и реализации программ, направленных на улучшение условий жизни в регионах и укрепление местного самоуправления.
О том, что Гурулева исключили из состава комитета по обороне, стало известно 7 февраля. Однако без дела он не остался — теперь депутат теперь будет трудиться в Комитете Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению.
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