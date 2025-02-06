Знаменитое озеро Ямала осталось без света

На благоустроенном побережье озера Ханто в Ноябрьске (ЯНАО) погасло освещение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Горожане также отметили, что гулять по берегу невозможно из-за снега.
«Что с Ханто, куда делся свет? Почему там ничего не чистят? Прошло Крещение и оставили хаос там. Больше ничего работать не будет? Было приятно там прогуливаться», — сообщили в группе «Злой и добрый Ноябрянин» в VK.
Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что рабочая бригада выехала к озеру. «Выбило электрические автоматы. На данный момент освещение восстановили», — сообщили в пресс-службе.
Регулярный вывоз снега с лесной территории, где находится Ханто, не предполагается. Знаменитое озеро известно мифом о том, что из него якобы пил воду первый президент РФ Борис Ельцин. Осенью прошлого года побережье озера благоустроили — там появилось освещение, пешеходные и велодорожки, спортивные и игровые площадки, а также одноименный арт-объект.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!