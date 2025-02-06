06 февраля 2025

Знаменитое озеро Ямала осталось без света

На озере Ханто в Ноябрьске погасло освещение
© Служба новостей «URA.RU»
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На озеро Ханто вырубило свет (фото из архива)
На озеро Ханто вырубило свет (фото из архива) Фото:

На благоустроенном побережье озера Ханто в Ноябрьске (ЯНАО) погасло освещение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Горожане также отметили, что гулять по берегу невозможно из-за снега.

«Что с Ханто, куда делся свет? Почему там ничего не чистят? Прошло Крещение и оставили хаос там. Больше ничего работать не будет? Было приятно там прогуливаться», — сообщили в группе «Злой и добрый Ноябрянин» в VK.

Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что рабочая бригада выехала к озеру. «Выбило электрические автоматы. На данный момент освещение восстановили», — сообщили в пресс-службе.

Регулярный вывоз снега с лесной территории, где находится Ханто, не предполагается. Знаменитое озеро известно мифом о том, что из него якобы пил воду первый президент РФ Борис Ельцин. Осенью прошлого года побережье озера благоустроили — там появилось освещение, пешеходные и велодорожки, спортивные и игровые площадки, а также одноименный арт-объект.

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На благоустроенном побережье озера Ханто в Ноябрьске (ЯНАО) погасло освещение. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Горожане также отметили, что гулять по берегу невозможно из-за снега. «Что с Ханто, куда делся свет? Почему там ничего не чистят? Прошло Крещение и оставили хаос там. Больше ничего работать не будет? Было приятно там прогуливаться», — сообщили в группе «Злой и добрый Ноябрянин» в VK. Корреспондент агентства обратился в администрацию города. Там сообщили, что рабочая бригада выехала к озеру. «Выбило электрические автоматы. На данный момент освещение восстановили», — сообщили в пресс-службе. Регулярный вывоз снега с лесной территории, где находится Ханто, не предполагается. Знаменитое озеро известно мифом о том, что из него якобы пил воду первый президент РФ Борис Ельцин. Осенью прошлого года побережье озера благоустроили — там появилось освещение, пешеходные и велодорожки, спортивные и игровые площадки, а также одноименный арт-объект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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