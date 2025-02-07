Боец ММА Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области, выполняя задание в шоу «Титаны» на ТНТ, лишился переднего зуба. Это произошло из-за неудачного прыжка в бассейн, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.
«Е-мое, да что такое! Я падаю в воду. Удар. Не сильно больно было. Выныриваю, а зуба нет» — передает слова Калинина пресс-служба ТНТ.
В новом выпуске реалити-шоу, который покажут 9 февраля, участникам предстоит преодолеть бассейн с водой, перепрыгивая с помощью раскачивающейся платформы. С каждым этапом сложность испытания возрастает. Увеличится расстояние между платформами и «берегами».
В первом сезоне «Титанов» Сергей Калинин уже участвовал. В одном из выпусков он получил травму, но не сошел с дистанции. Однако был вынужден покинуть проект.
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