Челябинский боец ММА «Кратос» потеряет зуб в новом выпуске шоу «Титаны». Фото

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Неудачный прыжок в бассейн оставил «Кратоса» без переднего зуба
Неудачный прыжок в бассейн оставил «Кратоса» без переднего зуба Фото:

Боец ММА Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области, выполняя задание в шоу «Титаны» на ТНТ, лишился переднего зуба. Это произошло из-за неудачного прыжка в бассейн, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала.

«Е-мое, да что такое! Я падаю в воду. Удар. Не сильно больно было. Выныриваю, а зуба нет» — передает слова Калинина пресс-служба ТНТ.

В новом выпуске реалити-шоу, который покажут 9 февраля, участникам предстоит преодолеть бассейн с водой, перепрыгивая с помощью раскачивающейся платформы. С каждым этапом сложность испытания возрастает. Увеличится расстояние между платформами и «берегами».

В первом сезоне «Титанов» Сергей Калинин уже участвовал. В одном из выпусков он получил травму, но не сошел с дистанции. Однако был вынужден покинуть проект.

Травма может вновь помешать Калинину достичь победы в «Титанах»
Травма может вновь помешать Калинину достичь победы в «Титанах»
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Боец ММА Сергей Калинин (Кратос) из Верхнего Уфалея Челябинской области, выполняя задание в шоу «Титаны» на ТНТ, лишился переднего зуба. Это произошло из-за неудачного прыжка в бассейн, сообщили URA.RU в пресс-службе телеканала. «Е-мое, да что такое! Я падаю в воду. Удар. Не сильно больно было. Выныриваю, а зуба нет» — передает слова Калинина пресс-служба ТНТ. В новом выпуске реалити-шоу, который покажут 9 февраля, участникам предстоит преодолеть бассейн с водой, перепрыгивая с помощью раскачивающейся платформы. С каждым этапом сложность испытания возрастает. Увеличится расстояние между платформами и «берегами». В первом сезоне «Титанов» Сергей Калинин уже участвовал. В одном из выпусков он получил травму, но не сошел с дистанции. Однако был вынужден покинуть проект.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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