Платные парковки принесли бюджету Перми 400 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Впервые платные парковки в Перми появились в 2016 году
Впервые платные парковки в Перми появились в 2016 году Фото:

Платные парковки пополнили бюджет Перми на 409 млн рублей. О таких данных за 2024 год рассказали в Пермской дирекции дорожного движения.

«Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками составил 241 млн рублей. Штрафы за неоплату парковки пополнили городской бюджет на 168 млн рублей», — сообщили в дирекции. Таким образом, в бюджет города поступило 409 млн рублей.

Платные парковки в центре Перми появились в 2016 году. Стоимость парковки варьируется от 20 до 40 рублей, в зависимости от зоны парковки. За неоплату грозит штраф в размере одной тысячи рублей за первое нарушение в году и двух тысяч рублей — за каждое последующее.

Ранее URA.RU сообщало, почему парковки в Перми завалены снегом. По мнению краевого минтранса, уборке парковок от снега в Перми мешают припаркованные автомобили.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Платные парковки пополнили бюджет Перми на 409 млн рублей. О таких данных за 2024 год рассказали в Пермской дирекции дорожного движения. «Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками составил 241 млн рублей. Штрафы за неоплату парковки пополнили городской бюджет на 168 млн рублей», — сообщили в дирекции. Таким образом, в бюджет города поступило 409 млн рублей. Платные парковки в центре Перми появились в 2016 году. Стоимость парковки варьируется от 20 до 40 рублей, в зависимости от зоны парковки. За неоплату грозит штраф в размере одной тысячи рублей за первое нарушение в году и двух тысяч рублей — за каждое последующее. Ранее URA.RU сообщало, почему парковки в Перми завалены снегом. По мнению краевого минтранса, уборке парковок от снега в Перми мешают припаркованные автомобили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...