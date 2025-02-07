Платные парковки принесли бюджету Перми 400 млн рублей

Платные парковки пополнили бюджет Перми на 409 млн рублей. О таких данных за 2024 год рассказали в Пермской дирекции дорожного движения.
«Объём поступлений в бюджет Перми от внесения платы за пользование платными парковками составил 241 млн рублей. Штрафы за неоплату парковки пополнили городской бюджет на 168 млн рублей», — сообщили в дирекции. Таким образом, в бюджет города поступило 409 млн рублей.
Платные парковки в центре Перми появились в 2016 году. Стоимость парковки варьируется от 20 до 40 рублей, в зависимости от зоны парковки. За неоплату грозит штраф в размере одной тысячи рублей за первое нарушение в году и двух тысяч рублей — за каждое последующее.
Ранее URA.RU сообщало, почему парковки в Перми завалены снегом. По мнению краевого минтранса, уборке парковок от снега в Перми мешают припаркованные автомобили.
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