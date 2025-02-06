Экологи оценили масштаб ущерба от разливов нефти на лесных участках ЯНАО

В 2024 году разливами нефти на месторождениях ЯНАО причинен вред окружающей среде, который оценивается специалистами в 244 млн рублей, сообщает окружной департамент природных ресурсов. Подробнее о вреде, причиненном разливами нефти землям лесного фонда Ямала, — в материале URA.RU.
«В 2024 году на территории земель лесного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа установлены нефтезагрязнения на общей площади 17,5 га, чем причинен вред окружающей среде на общую сумму 244 млн рублей», — рассказали корреспонденту URA.RU в окружном департаменте природных ресурсов и экологии. Как показывает практика, подавляющее большинство нефтезагрязнений связано с эксплуатацией трубопроводного транспорта.
Так, по данным портала Единого реестра проверок, в декабре 2024 года на Фестивальном нефтегазовом месторождении в ЯНАО зафиксировали участки разлива нефти из свища в трубопроводе. Участок эксплуатирует дочернее предприятие ПАО «Роснефть» — ООО «Харампурнефтегаз». Площадь разлива составила 100 кв. м. Предварительный объем выброса нефти и нефтепродуктов — 0,06 тонн.
Случай на Фестивальном месторождении — далеко не единичный на землях лесфонда Ямала. Основной массив нефтезагрязнений в 2024 году проверяющие выявили также на территориях Барсуковского, Комсомольского, Крайнего, Тарасовского, Харампурского и Еты-Пуровского месторождений. Участки осваивают дочерние предприятия «Роснефти» — ООО «РН-Пурнефтегаз» и ООО «Харампурнефтегаз», а также одна из компаний в структуре «Газпромнефти». О количестве инцидентов можно судить по следующей статистике:
«По выявленным в 2024 году фактам, в адрес виновников нефтезагрязнений департаментом и органами прокуратуры направлены 26 претензий о возмещении вреда, 20 требований о разработке проектов рекультивации земель, 51 иск о возмещении вреда», – сообщают собеседники агентства в депприроды.
Специалисты ямальских предприятий ТЭК обязаны заниматься рекультивацией испорченных нефтью земель и постоянно отсчитываться перед контролирующими органами. В январе 2025 года ПАО «Роснефть» объявила закупки на профилактику и уничтожение разливов нефти в ближайшие два года на территории Фестивального месторождения. Сумма закупки в извещении не уточняется.
В апреле 2024 года URA.RU сообщало, что общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных только ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, составляет 82,4 млн рублей. Разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», происходили регулярно.
Уральское управление Росприроднадзора и окружной депприроды постоянно ведут судебные тяжбы, связанные с ущербом землям округа от разливов нефти. Обычно такие споры заканчиваются в пользу экологов, однако в сентябре 2024 года Северо-Уральское управление проиграло трехлетнюю тяжбу о разливе нефтепродуктов возле магистрального трубопровода «Уренгой — Сургут» в Пуровском районе. Гражданский спор с ООО «Газпром переработка» о возмещении ущерба на сумму 17,5 млн рублей прошел несколько судебных инстанций и всегда заканчивался в пользу ответчика.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!