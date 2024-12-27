Самые громкие хозяйственные и бизнес-конфликты в ЯНАО в 2024 году

В течение 2024 года на Ямале продолжались экологические скандалы вокруг разливов нефти. А окружные власти инициировали гражданские споры с фермерами из-за неэффективно потраченных субсидий. В свою очередь, деловые партнеры крупных ямальских компаний пытались отсудить капиталы по исполненным обязательствам. О самых громких хозяйственных и бизнес-конфликтах в 2024 году читайте в обзоре URA.RU.
Росприроднадзор против нефтегазового комплекса
В течение 2024 года в Арбитражном суде округа шли процессы, связанные с нарушением природоохранного законодательства, в частности, с разливами нефти на месторождениях Ямала. Так, общая сумма ущерба от нефтеразливов, допущенных ООО «РН-Пурнефтегаз» на землях Ямала с 2022 года, весной составляла 82,4 млн рублей. При этом разливы нефти на месторождениях, осваиваемых дочерним предприятием ПАО «НК Роснефть», происходят регулярно.
Обычно такие судебные тяжбы заканчиваются в пользу экологов, однако в сентябре Северо-Уральское управление Росприроднадзора проиграло трехлетнюю тяжбу о разливе нефтепродуктов возле магистрального трубопровода «Уренгой — Сургут» в Пуровском районе. Гражданский спор с ООО «Газпром переработка» о возмещении ущерба на сумму 17,5 млн рублей прошел несколько судебных инстанций и всегда заканчивался в пользу ответчика.
В жалобе экологов указывалось, в частности, что рекультивация загрязненного нефтью болота площадью 1,06 гектар фактически невозможна и может привести к уничтожению водного объекта. Суд с этим не согласился и повторил, что ответчик сначала должен закончить рекультивацию, и только потом судебные споры можно продолжить.
Еще один экологический скандал был связан с деятельностью нефтегазовой компании АО «Ачимгаз». По представлению прокурора общество заплатило 4,3 млн рублей за неконтролируемый выброс и горение газа в атмосфере. Выброс произошел в результате аварии на строящейся скважине.
Департамент АПК против фермеров
Осенью 2024 года окружной департамент агропромышленного комплекса (АПК) инициировал судебные споры о возврате части субсидий, которые предоставлял предприятиям Ямала в качестве мер господдержки. Так, департамент подал гражданский иск к Салехардскому комбинату почти на 40 млн рублей. В беседе с корреспондентом агентства собеседник из ведомства пояснил, что требования по выполнению условий субсидирования в равной мере относятся ко всем агропромышленным компаниям независимо от статуса, в том числе к Салехардскому комбинату, известному на Ямале своими объемами производства и самой продукцией.
В октябре инсайдеры URA.RU рассказывали, что департамент агропромышленного комплекса готовится к подаче в Арбитражный суд искового заявления о возврате части субсидии, предоставленной рыболовецкой артели «Орион Плюс» из Салехарда. Сумма исковых требований может достигать 30 млн рублей.
Однако в департаменте с данными нашего источника не согласились: «Об иске вопрос не стоит. Начата плановая проверка предприятия. Если в результате проверки выявляются обстоятельства, служащие основанием для возврата части субсидии, то принимаются действия по досудебному урегулированию ситуации. Иск подается в суд только в случае невозможности подобного урегулирования», — пояснили в департаменте. К концу года иск к «Орион Плюс» действительно не был подан.
Фермеры против властей и коммунальщиков
В свою очередь, фермеры пытались оспорить решения властей о возврате денег из окружного бюджета. Кооператив «Тазовский» попытался оспорить в Арбитражном суде представление аудиторов окружной Счетной палаты о возврате части субсидии, которую фермерское хозяйство получило на заготовку мяса северного оленя. Сумма господдержки составила 72,4 млн рублей. Вернуть придется 5,4 млн рублей, израсходованных на управленческие и хозяйственные нужды.
В октябре очередной скандал инициировали коммунальщики. ООО «СП „Горковское“ из Шурышкарского района якобы задолжало шесть миллионов рублей за услуги теплоснабжения, электроэнергию и горячую воду. На предприятии иск вызвал недоумение: все счета оплачивались вовремя. Вскоре кредитор отказался от инициированного спора. Как и ожидал представитель ответчика, суду оказалось достаточно представленных документов, чтобы платежеспособность фермерского хозяйства стала очевидной.
Бизнес против ямальской компании депутата Нака
Компания депутата тюменской облдумы Игоря Нака АО «Ямалтрансстрой» задолжала деловым партнерам десятки миллионов рублей. В основном претензии к компании Нака связаны с неоплатой сделок в сфере дорожного строительства. Самые дорогие иски оцениваются в десятки миллионов рублей. Ямальской компании также приходится тратиться на миллионные неустойки, проценты, пени и госпошлины.
Так, предприниматель из Кореновска Вальдемар Лефлер взыскивал с компании Игоря Нака 44 млн рублей за услуги предоставления техники. Предприятие из Иркутска ООО «Стоянка» судится с «Ямалтрансстрой» за услуги по приему, переработке и хранению грузов на 15 млн рублей.
Около 30 млн рублей вместе с процентами за пользование чужими средствами требует взыскать с ямальского подрядчика представитель ООО «СК Русвелдинг» — компания, которая занимается строительством инженерных коммуникаций. В свою очередь, торговый дом «Восток — Сервис» предъявил иск на 14 млн рублей вместе с неустойками. Неоплаченная поставка нефтепродуктов (ООО «Полар») оценивается в 12 млн рублей.
Ямальская компания Нака накопила также многомиллионные долги за услуги профессионального рекрутера. Арбитражный суд ЯНАО постановил оплатить 4,5 млн рублей в пользу истца «Рубикон персонал». В частности, компания Игоря Нака набирала специалистов на обустройство месторождения газа «Каменномысское море», разработку которого ведет ООО «Газпром добыча Ямбург», а также на железнодорожные узлы в ЯНАО и на подряд на автозимнике от станции Обской. «Ямалтрансстрой» оплачивал услуги рекрутера частично, претензии партнера оставались без ответа.
Опальный олигарх Ситников против кредиторов
Крупный ямальский бизнесмен Олег Ситников неоднократно становился участником споров в арбитражах, связанных с банкротными процедурами, введенными в отношении его компании «Корпорация Ростнефтегаза». В июле Ситникову удалось выиграть судебный спор о признании незаконными действия конкурсного управляющего Виктора Хомченко, который намеревался повторно реализовать активы корпорации стоимостью 242 млн рублей.
Между тем, кредиторы продолжают предъявлять к бизнесмену Ситникову многочисленные требования. Большая их часть связана с арендными обязательствами. А департамент имущественных и жилищных отношений Нового Уренгоя инициировал в Арбитражном суде Тюменской области 13 судебных споров по аренде земли «Корпорацией Ростнефтегаза». Представители департамента требовали в общей сложности около 5,5 млн рублей.
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