В больницах Челябинской области вводится карантин по ОРВИ и гриппу

В больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля вводится карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области, сроки снятия ограничений пока неизвестны.
«Ввести карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан. Ограничения действуют с 7 февраля до особого распоряжения», — говорится в распоряжении главного санврача региона Анатолия Семенова.
В числе поручений для министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской и министра соцотношений Натальи Лугачевой значатся мероприятия для предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональному минздраву указали переходить на дистанционное обучение в случае, если одновременно отсутствуют минимум 20% учеников.
Согласно данным на 5 февраля, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинске не превышал порога эпидемии. Жителям все же рекомендуют использовать маски в местах скопления людей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!