В больницах Челябинской области вводится карантин по ОРВИ и гриппу

© Служба новостей «URA.RU»
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В больницах и ночлежках Челябинской области с 7 февраля введет карантин
В больницах и ночлежках Челябинской области с 7 февраля введет карантин Фото:

В больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля вводится карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области, сроки снятия ограничений пока неизвестны.

«Ввести карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан. Ограничения действуют с 7 февраля до особого распоряжения», — говорится в распоряжении главного санврача региона Анатолия Семенова.

В числе поручений для министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской и министра соцотношений Натальи Лугачевой значатся мероприятия для предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональному минздраву указали переходить на дистанционное обучение в случае, если одновременно отсутствуют минимум 20% учеников.

Согласно данным на 5 февраля, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинске не превышал порога эпидемии. Жителям все же рекомендуют использовать маски в местах скопления людей.

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В больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля вводится карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области, сроки снятия ограничений пока неизвестны. «Ввести карантин по гриппу в медицинских организациях и учреждениях соцзащиты с круглосуточным пребыванием граждан. Ограничения действуют с 7 февраля до особого распоряжения», — говорится в распоряжении главного санврача региона Анатолия Семенова. В числе поручений для министра здравоохранения региона Татьяны Колчинской и министра соцотношений Натальи Лугачевой значатся мероприятия для предупреждения роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Региональному минздраву указали переходить на дистанционное обучение в случае, если одновременно отсутствуют минимум 20% учеников. Согласно данным на 5 февраля, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Челябинске не превышал порога эпидемии. Жителям все же рекомендуют использовать маски в местах скопления людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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