Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинске не превышает порога эпидемии

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 26,4%», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Для профилактики рекомендуется тщательно мыть руки, в закрытых помещениях соблюдать оптимальный температурный режим и регулярно проводить влажную уборку. При нахождении в местах скопления людей применять для защиты маски.
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области резко подскочила после новогодних праздников, рассказали ранее в пресс-службе челябинского Роспотребнадзора. Прирост составил 60%. На неделе с 13 по 19 января наибольший рост уровня заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!