04 февраля 2025

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Челябинске не превышает порога эпидемии

© Служба новостей «URA.RU»
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Эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области нет
Эпидемии гриппа и ОРВИ в Челябинской области нет Фото:

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. 

«Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 26,4%», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Для профилактики рекомендуется тщательно мыть руки, в закрытых помещениях соблюдать оптимальный температурный режим и регулярно проводить влажную уборку. При нахождении в местах скопления людей применять для защиты маски. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области резко подскочила после новогодних праздников, рассказали ранее в пресс-службе челябинского Роспотребнадзора. Прирост составил 60%. На неделе с 13 по 19 января наибольший рост уровня заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет.

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Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.  «Ситуация по заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями в Челябинской области остается не эпидемической. При этом уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среднего многолетнего уровня на 26,4%», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Для профилактики рекомендуется тщательно мыть руки, в закрытых помещениях соблюдать оптимальный температурный режим и регулярно проводить влажную уборку. При нахождении в местах скопления людей применять для защиты маски.  Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Челябинской области резко подскочила после новогодних праздников, рассказали ранее в пресс-службе челябинского Роспотребнадзора. Прирост составил 60%. На неделе с 13 по 19 января наибольший рост уровня заболеваемости был зафиксирован среди детей 7-14 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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