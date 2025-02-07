В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру женщины в торговом центре

В Дагестане задержали депутата Ровшана Омарова. Его обвиняют в принуждении жительницы Дербента к продаже квартиры путем замуровывания ее в торговом центре, который он построил.
«В Дагестане задержали депутата, замуровавшего квартиру жительницы Дербента», — передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Остальные подробности не известны.
Telegram-канал Readovka пишет, что причиной задержания Омарова стало подозрение в организации нелегальной миграции. Ему предъявлены обвинения, в незаконной транспортировке граждан Китая для работы в теплицах, расположенных в селе Рукель. Продукция, выращенная иностранными работниками, затем реализовывалась на рынках столицы. Когда китайские рабочие выразили желание покинуть место работы, им было отказано в этой возможности.
Указывается, что в рамках расследования ситуации сотрудники правоохранительных органов совместно с ФСБ провели обыск в доме бизнесмена. В настоящее время проводятся допросы самого депутата, а также осуществляется проверка его банковских счетов и финансовых переводов.
Ранее депутат попал в скандал при строительстве ТЦ в Дагестане. Тогда на месте старого четырехэтажного жилого дома Омаровым был построен новый торговый центр. Однако одна из прежних жительниц дома отказалась продавать свою квартиру. Торговый центр был возведен таким образом, что квартира женщины осталась внутри него, из-за чего хозяйка оказалась фактически замурованной в структуре нового здания.
После скандала из «Единой России» Омарова исключили. Мэр Дербента Рустамбек Пирмагомедов заявил, что администрация города обратилась в городской суд с требованием обязать Омарова устранить нарушения.
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