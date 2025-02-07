НАТО хотела отправить войска в Гренландию из-за фразы Трампа

The Telegraph: в НАТО обсуждали отправку войск в Гренландию из-за угроз Трампа
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В НАТО продумывали шаги на случай вторжения США в Гренландию
В НАТО продумывали шаги на случай вторжения США в Гренландию Фото:

НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

«Страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы Дональда Трампа использовать вооруженные силы США для захвата датского острова», — говорится в материале издания. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США.

Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну — члена НАТО.

Дональд Трамп ранее позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксену с требованием о передаче США Гренландии, ведя при этом агрессивный разговор. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, аннексировать Гренландию Трамп не сможет, поскольку международное право и Устав ООН защищают ее жителей. Заявления Трампа о присоединении Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе, передает Pravda.Ru.

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НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники. «Страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы Дональда Трампа использовать вооруженные силы США для захвата датского острова», — говорится в материале издания. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США. Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну — члена НАТО. Дональд Трамп ранее позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксену с требованием о передаче США Гренландии, ведя при этом агрессивный разговор. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, аннексировать Гренландию Трамп не сможет, поскольку международное право и Устав ООН защищают ее жителей. Заявления Трампа о присоединении Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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