НАТО хотела отправить войска в Гренландию из-за фразы Трампа

НАТО рассматривала отправку войск в Гренландию из-за угроз президента США Дональда Трампа захватить остров. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.
«Страны НАТО обсуждали возможность отправки войск в Гренландию в ответ на угрозы Дональда Трампа использовать вооруженные силы США для захвата датского острова», — говорится в материале издания. Там добавили, что Германия и другие европейские союзники вели неофициальные переговоры о действиях НАТО в случае выполнения угроз президента США.
Также обсуждалось, возможно ли применение пятой статьи Североатлантического договора о взаимной обороне. Это касается ситуации, если США вторгнутся в страну — члена НАТО.
Дональд Трамп ранее позвонил премьер-министру Дании Метте Фредериксену с требованием о передаче США Гренландии, ведя при этом агрессивный разговор. По словам главы МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена, аннексировать Гренландию Трамп не сможет, поскольку международное право и Устав ООН защищают ее жителей. Заявления Трампа о присоединении Гренландии вызвали кризис в Евросоюзе, передает Pravda.Ru.
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