«Этого нельзя исключать»: продюсер высказался о возможном разводе Анны Asti

Продюсер Дворцов: развод Анны Asti с мужем вполне мог быть из-за измен
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Asti не комментирует происходящее
Анна Asti не комментирует происходящее Фото:

Певица Анна Asti и ее супруг Станислав Юркин могли расстаться по нескольким причинам. Об этом в беседе с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.

«Точно утверждать, что Asti рассталась с мужем и не живет с ним вместе еще с конца прошлого года, пока не могу. Не исключаю, что если это произошло, то причиной могли стать как рабочие моменты (Станислав работает ее директором), так и личные», — пояснил Дворцов.

По данным источников из окружения певицы, на которых ссылается Super, пара пока не развелась и продолжает вместе работать. Но речи о совместном быте уже нет. Причины не называются, однако последнее время пара переживала не лучшие времена.

В конце года в Сети появились интимные фотографии артистки, которые слили мошенники. Среди прочего было и видео с неким мужчиной и якобы певицей, которое, как утверждала Анна, ей не принадлежит. Дворцов не исключает, что этот факт мог отразиться на отношениях певицы с мужем.

«Анна — девушка довольно ветреная, поэтому я не удивлюсь, если расставание случилось на фоне измены. Она творческий человек, постоянно гастролирующий. Известно, к чему это все может привести», — заключил продюсер.

Представитель Анны Asti на соответствующий запрос URA.RU о том, что происходит в семье артистки, не отреагировала. Сама исполнительница пока не давала никаких комментариев.

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Певица Анна Asti и ее супруг Станислав Юркин могли расстаться по нескольким причинам. Об этом в беседе с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов. «Точно утверждать, что Asti рассталась с мужем и не живет с ним вместе еще с конца прошлого года, пока не могу. Не исключаю, что если это произошло, то причиной могли стать как рабочие моменты (Станислав работает ее директором), так и личные», — пояснил Дворцов. По данным источников из окружения певицы, на которых ссылается Super, пара пока не развелась и продолжает вместе работать. Но речи о совместном быте уже нет. Причины не называются, однако последнее время пара переживала не лучшие времена. В конце года в Сети появились интимные фотографии артистки, которые слили мошенники. Среди прочего было и видео с неким мужчиной и якобы певицей, которое, как утверждала Анна, ей не принадлежит. Дворцов не исключает, что этот факт мог отразиться на отношениях певицы с мужем. Представитель Анны Asti на соответствующий запрос URA.RU о том, что происходит в семье артистки, не отреагировала. Сама исполнительница пока не давала никаких комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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