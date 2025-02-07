«Этого нельзя исключать»: продюсер высказался о возможном разводе Анны Asti

Певица Анна Asti и ее супруг Станислав Юркин могли расстаться по нескольким причинам. Об этом в беседе с URA.RU заявил продюсер Сергей Дворцов.
«Точно утверждать, что Asti рассталась с мужем и не живет с ним вместе еще с конца прошлого года, пока не могу. Не исключаю, что если это произошло, то причиной могли стать как рабочие моменты (Станислав работает ее директором), так и личные», — пояснил Дворцов.
По данным источников из окружения певицы, на которых ссылается Super, пара пока не развелась и продолжает вместе работать. Но речи о совместном быте уже нет. Причины не называются, однако последнее время пара переживала не лучшие времена.
В конце года в Сети появились интимные фотографии артистки, которые слили мошенники. Среди прочего было и видео с неким мужчиной и якобы певицей, которое, как утверждала Анна, ей не принадлежит. Дворцов не исключает, что этот факт мог отразиться на отношениях певицы с мужем.
«Анна — девушка довольно ветреная, поэтому я не удивлюсь, если расставание случилось на фоне измены. Она творческий человек, постоянно гастролирующий. Известно, к чему это все может привести», — заключил продюсер.
Представитель Анны Asti на соответствующий запрос URA.RU о том, что происходит в семье артистки, не отреагировала. Сама исполнительница пока не давала никаких комментариев.
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