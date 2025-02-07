Экс-губернатор Новгородской области Никитин получил новую должность

На должность заместителя министра транспорта назначен Андрей Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
«Назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем министра транспорта», — сообщили в пресс-службе правительства. Распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Чтобы перейти на новую должность в федеральном правительстве, Никитин покинул пост губернатора Новгородской области. Решение о его уходе с поста губернатора было принято по собственному желанию. Указ об отставке Никитина подписал президент России Владимир Путин.
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