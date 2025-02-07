Экс-губернатор Новгородской области Никитин получил новую должность

Экс-губернатор Новгородской области Никитин стал замминистра транспорта
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экс-глава Новгородской области Никитин стал замминистра транспорта России
Экс-глава Новгородской области Никитин стал замминистра транспорта России Фото:

На должность заместителя министра транспорта назначен Андрей Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

«Назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем министра транспорта», — сообщили в пресс-службе правительства. Распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.  Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов. 

Чтобы перейти на новую должность в федеральном правительстве, Никитин покинул пост губернатора Новгородской области. Решение о его уходе с поста губернатора было принято по собственному желанию. Указ об отставке Никитина подписал президент России Владимир Путин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На должность заместителя министра транспорта назначен Андрей Никитин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. «Назначить Никитина Андрея Сергеевича заместителем министра транспорта», — сообщили в пресс-службе правительства. Распоряжение подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.  Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.  Чтобы перейти на новую должность в федеральном правительстве, Никитин покинул пост губернатора Новгородской области. Решение о его уходе с поста губернатора было принято по собственному желанию. Указ об отставке Никитина подписал президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...