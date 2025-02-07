Стало известно, кто займет кресло главы Новгородской области

Исполнять обязанности главы Новгородской области будет первый заместитель губернатора Александр Дронов. Об этом сообщили власти региона.
«Исполнять обязанности главы региона в соответствии с распределением полномочий будет первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов», — сообщает пресс-служба правительства региона. Ранее он пять лет проработал первым заместителем.
Дронов перешел в правительство Новгородской области в апреле 2017 года с поста исполняющего обязанности директора Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Центральном регионе России Федерального дорожного агентства. С 15 января 2020 года назначен первым заместителем Губернатора Новгородской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение досрочно освободить Андрея Никитина от должности губернатора Новгородской области, удовлетворив его прошение об отставке по собственному желанию. Досрочные выборы главы региона пройдут в сентябре, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
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