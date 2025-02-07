07 февраля 2025

78.ru: в Санкт-Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция задержала подозреваемого
Полиция задержала подозреваемого Фото:

В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник.

«На Литейном проспекте в Петербурге злоумышленник совершил попытку поджога здания ФСБ России. Он был задержан на месте преступления», — сообщается в telegram-канале 78.ru со ссылкой на источник.

Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы.

Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.

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В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник. «На Литейном проспекте в Петербурге злоумышленник совершил попытку поджога здания ФСБ России. Он был задержан на месте преступления», — сообщается в telegram-канале 78.ru со ссылкой на источник. Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы. Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается. Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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