78.ru: в Санкт-Петербурге неизвестный попытался поджечь здание ФСБ

В Петербурге поймали злоумышленника, который пытался поджечь здание ФСБ. Об этом сообщил источник.
«На Литейном проспекте в Петербурге злоумышленник совершил попытку поджога здания ФСБ России. Он был задержан на месте преступления», — сообщается в telegram-канале 78.ru со ссылкой на источник.
Уточняется, что на месте происшествия работают правоохранительные органы. Они устанавливают личность злоумышленника и его мотивы.
Агентство направило запрос информации в управление ФСБ по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
Ранее мужчину из Петербурга задержали после того, как он поджог двери местного военкомата. После этого он пытался протаранить ворота здания.
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